Преступлений в Интернете стало больше на четверть - МВД

Количество выявленных за 2015 год преступлений в интернете в Украине превысило 6 тысяч, что на четверть превышает показатель 2014 года, сообщил на встрече с журналистами начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины Сергей Демедюк.

"С каждым годом количество преступлений, которые мы выявляем, увеличивается в разы фактически. Если в 2014 году нами было задокументировано 4 800 преступлений в киберпространстве, то в 2015 году их уже было 6 026", - сказал Демедюк.

По словам Демедюка, раскрываемость преступлений в IT сфере достигает 70%, однако после передачи материалов в суд дело редко доходит до наказаний в виде лишения свободы.

"У нас есть случаи, когда мы привлекаем к криминальной ответственности за мошенничество одно и то же лицо несколько раз, но наши суды не дают этому лицу реального срока", - отметил Демедюк. Он пояснил, что чаще всего дело ограничивается штрафом или условным наказанием, а злоумышленники продолжают заниматься мошенничеством в сети.

В то же время Демедюк отметил, что сложно установить точное количество преступлений за год, поскольку расследование таких преступлений занимает продолжительное время. "Если мы в 2015 году передали материалы в суд, то это может быть преступление не 2015 года, а за 2013-2014 года", - отметил Демедюк.

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Чаще всего, по его словам, интернет-мошенники стараются завладеть данными платежных карт клиентов. Это могут быть звонки гражданам якобы от сотрудников банков, где они обслуживаются с целью получить пароли и данные по карточке.

Также нередки случаи, когда данные карточки считывают при помощи специальных устройств. Для этого злоумышленники вступают в сговор с работниками заправок и маленьких магазинов, где можно незаметно для клиента использовать считывающее устройство, а пароль узнать при помощи камер видеонаблюдения.

Еще одним распространенным способом мошенничества является создание поддельных сайтов известных интернет-магазинов, в основном - бытовой техники. Для этого создается точная копия известного сайта с заниженными ценами, после чего злоумышленники на протяжении некоторого времени принимают платежи от клиентов, а потом сайт исчезает.

Для таких схем злоумышленники создают целые группы, члены которых отвечают за разные этапы преступления. К примеру, ІТ-специалисты создают сайты, а специальные люди получают средства на свои карточки и обналичивают украденные деньги.

В связи с этим, по словам Демедюка, вычислить всех членов преступной группы бывает непросто. Он отметил, что недавно МВД задержало группу из 12 человек, которые при помощи поддельного интернет-магазина украли у граждан более 4 млн грн за 2014-2015 годы.

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Как сообщал УНИАН, операторы украинского рынка платежных карт отмечают рост новых видов кибер-мошенничества, направленных непосредственно на клиентов банковских учреждений.

По информации Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА", среди таких видов мошенничества "кэш-треппинг" - заклейка отверстий для выдачи наличных с целью присвоения денег после ухода клиента от банкомата. Количество зафиксированных инцидентов по этому виду мошенничества по всем банкам Украины в 2015 году составило 55 в первом квартале, 263 – во втором, 237 - в третьем и 434 – в четвертом.

Также мошенники практикуют "вишинг" - звонки клиентам банков с целью выманивания реквизитов платежных карт, необходимых для проведения операций без использования самой карты. Количество зафиксированных мошеннических звонков клиентам, о которых сообщили банки, составляет 142 в первом и втором кварталах, 314 - в третьем и 2315 – в четвертом квартале 2015 года.

Также зафиксирован такой вид мошенничества, как "фишинг" - создание сайтов для сбора реквизитов платежных карт под видом предоставления услуг (например, пополнение мобильных телефонов через Интернет). В первом квартале 2015 года было выявлено 2 "фишинговых" сайта, во втором – 12, в третьем – 9, в четвертом – 15 и только за один месяц, январь 2016 года, было выявлено 47 таких сайтов.