Экс-министру финансов России Кудрину пригрозили "ответственностью за прогнозы"

Первый зампред комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции «Единая Россия» Михаил Тарасенко пригрозил бывшему министру финансов Алексею Кудрину «ответственностью за свои прогнозы, которые не сбываются», сообщает РИА «Новости».

"Не пройдут и безответственные заявления бывшего "лучшего министра финансов" о том, что после выборов будет объявлено о повышении пенсионного возраста. Еще ни один прогноз этого господина не сбылся. Уверен, не сбудется и этот", — сказал Тарасенко на заседании Госдумы.

Читайте такжеКудрин: Количество бедных в России будет растиПо его мнению, прогноз экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина о том, что после парламентских выборов будет объявлено о необходимости повышать пенсионный возраст, не сбудется, как и все другие его прогнозы.

Кудрин в интервью газете "Известия" заявил, что после парламентских выборов - в сентябре этого года нужно объявить о необходимости повышения пенсионного возраста в стране, а начать реформу, например, с 2019 года.

По мнению Тарасенко, проблема пенсионной системы заключается не в возрасте выхода граждан на пенсию.

"Проблема – в накопительной части, которая лучшими министрами была придумана для того, чтобы лоббировать интересы негосударственных пенсионных фондов, многие из которых так и не доказали свою состоятельность", — сказал он.