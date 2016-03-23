СБУ изъяла сервера львовской IT-компании – обвиняет в мошенничестве и связях с террористами

Утром 11 марта СБУ пришла с обыском в офис львовской компании «АйТи-Сфера».

Об этом AIN сообщил директор "АйТи-Сферы" Виталий Ковалишин.

Компания «АйТи-Сфера» занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации контакт-центров под торговой маркой Webitel.

«В ходе обыска сотрудники СБУ не могли дать четких объяснений, что конкретно они ищут, показывая сайт компании, на котором размещена информация о том, что программная АТС и колл-центр имеют функцию записи телефонных разговоров», — рассказал Ковалишин.

Любое ПО для автоматизации колл-центров, как отечественных, так и международных брендов, может записывать разговоры. При этом пользователь ПО обязан предупредить абонента о том, что может проводить запись разговора для улучшения качества обслуживания.

Об этом Ковалишин сообщил правоохранителям, однако сотрудники СБУ настаивали, что софт «АйТи-Сферы» является специальным техническим средством.

В ходе обыска были изъяты два сервера: один — основной сервер разработки ПО Webitel, второй — принадлежит пресс-центру Украинской Греко-Католической Церкви, на котором размещаются все сайты УГКЦ.

«Компания «АйТи-Сфера» на волонтерских началах осуществляла техническое сопровождение этого сервера. Изъятие сервера УГКЦ привело к отключению официальных информационных ресурсов церкви во всем мире», — пояснил Ковалишин.

Пресс-секретарь УГКЦ запросил информацию о причинах изъятия их сервера. В итоге в тот же день сотрудники СБУ вернули сервер с сайтами Церкви и их работа была восстановлена. Но сегодня с утра Ковалишину позвонили из СБУ и сообщили, что передумали.

«Сервер тогда вернули, чтобы церковь не поднимала шум. А сегодня сказали, мол, предупреждают заранее, что снова заберут сервер, а нам дали время на то, чтобы мы сделали Церкви какой-то бекап», — рассказал Ковалишин.

Основной сервер, на котором находится исходный код программы и менеджер генерации лицензий на ПО компании, и вовсе не возвращали. Его изъятие 11 марта частично парализовало работу компании. Также силовики изъяли три 3G-модема. «АйТи-Сфера» уже обратилась за помощью к юристам и планирует обращаться в суд, отмечает директор компании.

Как пишет издание, в перечне клиентов компании правоохранители обнаружили контрагентов из России и Донецкой области. А 15 марта на официальном сайте СБУ появился пресс-релиз, в котором говорится, что правоохранители «раскрыли мошенническую схему предоставления услуг международной связи, изъяли специальное телекоммуникационное оборудование для фиксации телефонных разговоров и открыли уголовное дело по ст.359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) ККУ».

По словам Ковалишина, сотрудники СБУ также начали разработку по статье 258.-3 «Создание террористической группы или террористической организации». Причиной стал контрагент, зарегистрированный в Донецкой области, который покупал ПО «АйТи-Сферы» еще в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Владислав Голуб и глава парламентского IT-комитета Александр Данченко предлагают ограничить возможности правоохранительных органов по изъятию серверов IT-компаний.

Соответствующий законопроект №3719 "О внесении изменений в УПК Украины относительно отдельных вопросов следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении» уже зарегистрирован в парламенте.

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IT-отрасль является одной из самых динамично развивающихся в Украине. В 2015 году участились случаи обыска украинских IT-компаний силовыми структурами с последующим изъятием оборудования, что, по словам заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность Украины и является преступлением против страны.

В частности, в начале сентября СБУ провело обыски в днепропетровском офисе компании Luxoft, в июле – в офисе компании Plarium, а в январе 2016 года – в офисе интернет-провайдера "Адамант". Согласно оценкам представителей IT-отрасли, в результате обысков и изъятия серверов предприятия в прошлом году потеряли порядка 10-15 миллионов долларов.