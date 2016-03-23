Россияне за год потеряли $3 миллиарда пенсионных накоплений

Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на Неделе российского бизнеса, передает ТАСС.

"Граждане РФ в накопительной системе за прошлый год потеряли более 200 млрд рублей. И у нас сегодня не определён источник, кто и когда возместит эти деньги", - сказала чиновник.

Вице-премьер правительства также назвала огромным изъяном накопительной системы пенсии в РФ отсутствие прямых договоров между гражданином и негосударственными пенсионными фондами.

"То, что сегодня людей продолжают вводить в заблуждение непрозрачными правилами и отсутствием прямых договоров между гражданином и НПФ в этой системе - это огромный изъян всей системы", - сказала Голодец.

Она напомнила, что гражданам в соответствии с законом РФ гарантируется только номинал тех денег, которые они перевели (в НПФ - прим. ред).

"Вот та зарплата, отчисления с которой производятся сегодня, через 40 лет представьте себе, что это будут за деньги. Вот какая пенсия ожидает тех людей, которые когда-то выбрали накопительную", - добавила Голодец.

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Вице-премьер также отметила, что социальный и финансово-экономический блок правительства РФ сблизили позиции по вопросу о будущем накопительной системы пенсий в РФ.

"Система продолжает обсуждаться. И сегодня мы сблизили с коллегами, в том числе с Минфином и Минэкономразвития, наши позиции. Я думаю, мы должны принять решение и в интересах наших граждан, и в интересах развития финансовых инструментов", - сказала Голодец.

Напомним, взносы на накопительную пенсию в РФ заморожены с 2014 года.

По словам Голодец, ситуация на рынке труда в России остаётся спокойной, несмотря на экономические сложности.

"Несмотря на сложности всей нашей экономики, ситуация на рынке труда продолжает оставаться относительно благополучной. Уровень безработицы держится на уровне 5,8 млн человек. Число вакансий постоянно превышает 1 млн", - сказала она.

По данным вице-премьера, в прошлом году через службы занятости было трудоустроено 2 млн человек.