Российский бизнес ждут послабления: в СИЗО к предпринимателю будут пускать нотариуса

Все рассмотренные вопросы на встрече сводились к одному - как сделать так, чтобы бизнес вдохнул хоть глоток свежего воздуха, а не тюремного, пишет "Коммерсант".

Среди обсуждаемых проблем - возвращении в Уголовный кодекс специальной статьи о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, порядок изымания у бизнесменов материальных ценностей и срок ареста имущества, ответственность за преступления в сфере экономики.

Читайте такжеВ России признали - аннексия Крыма больше, чем ошибкаРаньше за мошенничество бизнесменов наказывали не так строго, как рядовых граждан. Но в 2014 году Конституционный суд решил, что эта норма нарушает принцип равенства всех граждан перед законом и не обеспечивает адекватную защиту прав потерпевших.

В большинстве случаев за мошенничество на практике наказывают предпринимателей, которые просто не смогли выполнить своих обязательств, зафиксированных в договоре или контракте. Причин множество, причем они не по злому умыслу их не выполняют, а из-за сложившихся объективных обстоятельств.

На встрече бизнес предложил закрепить в законе право на допуск нотариуса к предпринимателям, находящимся в следственных изоляторах, чтобы на время заключения под стражу у них была возможность делегировать право управления компанией или своим предприятием, своим бизнесом.

Путин согласился рассмотреть законодательные поправки по этим вопросам.