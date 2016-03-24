Хакеры атаковали сайт электронных петиций к президенту: за 11 минут накрутили более 700 тысяч голосов

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, комментируя ситуацию с осложнениями в работе сайта.

"23 марта началась массированная атака на сайт с петициями. Была предпринята попытка создания одновременно 9 тыс. петиций. Мы считаем, что целью нападения было накрутить все петиции и дискредитировать инструмент электронной демократии", - сказал Шимкив.

По его словам, в ходе атаки хакеры за 11 минут накрутили 738 тыс. голосов. Заместитель главы Администрации также добавил, что атака происходила из 118 тыс. IP-адресов. "Территориально - это весь мир. То есть, если блокировать IP-адреса, как советуют эксперты, то нам бы пришлось заблокировать всю Украину", - сказал он.

При этом Шимкив добавил, что из-за работ по защите сайта сейчас могут наблюдаться сложности для граждан в голосовании под петициями.

"Мы установили более жесткие правила обработки голосов. Как следствие стали возникать проблемы с голосованиями, - сказал Шимкив. - Мы приносим извинения гражданам за сложившиеся неудобства".

Как сообщал УНИАН, в конце августа президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил порядок рассмотрения электронной петиции, адресованной президенту Украины, и дал старт работе соответствующего сайта. Согласно указу, на рассмотрение главы государства будет подаваться электронная петиция, в поддержку которой собрано не менее 25 тыс. подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня ее обнародования.

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Рассмотрение общественного обращения будет осуществляться безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале его рассмотрения. Обеспечение его рассмотрения возлагается на Администрацию президента Украины.