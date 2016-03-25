Путин рекомендовал бизнесу не выводить активы из Украины и подождать смены власти

Об этом рассказали РБК участники встречи.

Отмечается, что один из бизнесменов поднял вопрос, надо ли продавать активы в Украине или стоит ждать, что ситуация изменится к лучшему. Отвечая, Путин «говорил о том, что пока есть надежда на нормализацию отношений, можно подождать».

«Он (Путин) также сказал, что там (в Украине) в финансово-банковской сфере давление ощущается — одна ситуация, а в промышленных активах может быть другая. Но тем не менее его оценка была: «Потерпеть еще можно, понять, как будут развиваться события», — рассказал один из участников встречи.

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Со слов другого собеседника, Путин не рекомендовал российским бизнесменам продавать украинские активы. "Президент дал понять, что власть там может смениться, а бизнес и Украина останутся", - отметил собеседник.