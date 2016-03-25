Казахстанцам разрешили возвращать бракованные товары через полгода после покупки

Казахстанцы смогут вернуть бракованный товар в магазин спустя полгода вместо ранее разрешенных двух недель после приобретения товара, передает Gazeta.ru со ссылкой на КТК.

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Соответствующие поправки сенат страны принял в закон о защите прав потребителей.

Министр национальной экономики Ерболат Досаев объяснил, что поправки были приняты после неоднократных жалоб покупателей из-за того, что многие поздно замечают брак.

«Есть так называемые сезонные товары, которые вы, например, покупаете зимой, но вы узнаете в использовании летом, узнаете о качестве только летом, когда вы начинаете его использовать. Вот эти все нормы мы привели в порядок», — заявил Досаев.

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Отмечается, что закон не распространяется на скоропортящиеся продукты питания.