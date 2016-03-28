Россияне назвали свои главные страхи: рост цен, бедность, кризис, обвал рубля

Шесть ключевых страхов россиян по итогам февральского опроса Левада-центра — оказались в экономической области. Главный страх остается неизменным — это рост цен, за этот вариант ответа отдали свои голоса 77% опрошенных, передает Gazeta.ru.

На втором месте бедность и обнищание населения — 49% респондентов, на третьем — рост безработицы (43%), четвертое место досталось экономическому кризису и плохому состоянию промышленности и сельского хозяйства (38%), обвал рубля пугает 27% опрошенных, расслоение на бедных и богатых, а также несправедливое распределение доходов — 26% россиян.

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Также россиян волнует рост коррупции в стране (24%), упадок морали и культуры (16%), недоступность медицинского обслуживания (15%), кризис в Украине, рост наркомании в России, а также недоступность образования волнуют 14% респондентов.

Меньше всего россиян волнуют проблемы свободы слова и демократических свобод (3%), несправедливость суда (5%), жестокость полиции (5%).