Израиль интересуют украинские специалисты: подпишет соглашение с Украиной о временном трудоустройстве

Украина и Государство Израиль планируют подписать Соглашение о временном трудоустройстве специалистов отдельных отраслей экономики - граждан Украины в Израиле.

Как отмечается в правительственном распоряжении №225, опубликованном на веб-портале правительства, подписать соглашение должен министр социальной политики Украины Павел Розенко.

В распоряжении не указываются детали соглашения, а также направления деятельности украинских специалистов, в которых заинтересован Израиль. Вместе с тем, в пояснительной записке к документу сказано, что подписание соглашения будет способствовать усилению двустороннего сотрудничества между странами в сфере трудовой миграции и мобильности работников.

«Проект Соглашения предусматривает определение правовых основ временного трудоустройства украинских работников в Государстве Израиль, что даст возможность повысить уровень социальной и экономической защиты граждан Украины», - сказано в пояснительной записке.

Читайте такжеУкраина получила доступ на израильский рынок охлажденного мяса

Как сообщал УНИАН, Украина рассматривает Израиль как одного из важнейших экономических партнеров и намерена подписать Соглашение о зоне свободной торговли со страной до конца 2016 года.