Кабмин планирует летом запустить единую информационную систему для переселенцев

Министерство социальной политики Украины планирует летом запустить единую открытую информационную систему для временно перемещенных лиц и волонтеров, сообщил на круглом столе начальник управления информационных технологий Минсоцполитики Валерий Бакал.

"То, что мы будем иметь после модернизации, которая сейчас проводится за средства Международной организации миграции, - а это около 300 тысяч долларов - это будет система ориентирована на человека - переселенца и волонтера, который сможет помочь тому или иному переселенцу", - сказал Бакал.

По его словам, через две недели систему запустят в пробном режиме, когда пользователи смогут создать личные кабинеты в системе, и будут видеть данные не персонализированные, то есть без имен конкретных переселенцев. Полноценно запустить данную систему планируют летом текущего года.

Представитель министерства отметил, что данная система станет первым шагом к разработке единой аналитической системы получателей всех социальных выплат. Правда, для ее создания понадобится значительно больше времени.

"Если все будет нормально, система будет сделана в 2017-2019 годах, то есть в 2018 году будет ясно, мы что-то сделали или не сделали", - сказал Бакал.

Он также сообщил, что на создание такой единой системы получателей соцвыплат Всемирный банк выделил Украине около 50 миллионов гривень.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Службы безопасности Украины, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР. По украинскому законодательству получать социальную помощь могут лишь те, кто выехал с оккупированных территорий или зоны проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной Украине территории. Многие переселенцы зарегистрировались, но продолжают проживать на неподконтрольных украинской власти территориях.

Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более 180 тысячам из 1,1 млн пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от Службы безопасности и полиции. В конце февраля 2016 года в ведомстве заявили, что совместно со Службой безопасности Украины проверяют правомерность начисления выплат около 350 тысячам переселенцев. Правоохранительные органы проверят фактическое место проживания получающих выплаты переселенцев для прекращения злоупотреблений при выплате социальной помощи и пенсий.

В то же время, активисты общественных организаций отмечают частые ошибки при формировании Службой безопасности Украины списков для верификации переселенцев.

По состоянию на 28 марта текущего года на учете находится 1 млн 754 тыс. 901 внутренний переселенец из Донбасса и Крыма.