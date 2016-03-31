Рада приняла за основу новую редакцию закона о страховании

Верховная Рада Украины со второй попытки приняла за основу новую редакцию закона о страховании.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект (№1797-1) после неудачного первого голосования проголосовали 242 народных депутата при необходимом конституционном минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, его автор, народный депутата Максим Поляков, отметил, что действующий закон о страховании был принят в 2001 году и не отражает современное состояние страхового рынка и не дает импульсов для его развития.

"Поэтому целесообразным является принятие закона в новой редакции, которая бы отображала реальное состояние вещей и стала основой для развития страхового рынка. Принятие законопроекта остается актуальным из-за необходимости выполнения украинской стороной условий вступления в ВТО и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал Поляков.

Он отметил, что проектом предлагается введение нового порядка регистрации страховых компаний, определения классификации отрасли и видов страхования в соответствии с рекомендацией первой директивы совета ЕС, введение пруденциального надзора, установление условий платежеспособности страховиков, требований для собственников компаний.

При этом депутаты в ходе обсуждения отметили, что закон не полностью учитывает требования и директивы ЕС, поэтому было предложено учесть все требования при подготовке законопроекта ко второму чтению.

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Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, количество страховых компаний, работающих на рынке Украины, в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократилось на 5%, или на 21 компанию, до 361 компании.