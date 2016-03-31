Без "заначки" на черный день: доля россиян, не имеющих сбережений, выросла до рекордного показателя

​Доля российских семей, в которых нет никаких сбережений, выросла до рекордного показателя 73%, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». При этом каждая восьмая семья (12%) лишилась ранее накопленного за время нынешнего кризиса, а еще 61% «заначки» на черный день не имел и до его начала.

Социологи отмечают, что наиболее часто на полное отсутствие сбережений жалуются молодые семьи (от 18 до 24 лет), а также жители сельской местности.

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Каждая десятая российская семья проедает ранее сделанные сбережения прямо сейчас. В том, что часть отложенного в «жирные годы» уже пришлось потратить, признались 10% участников проведенного «Ромиром» опроса, пишет РБК.

В отчете социологов особо отмечается, что сбережения россиян в последние полгода тратятся в первую очередь не на дорогостоящие покупки вроде жилья, ювелирных изделий или даже бытовой техники. Расходы по всем этим статьям сократились вдвое или даже больше, в собственный бизнес сбережения россияне вкладывать перестали вовсе и даже расходы на образование и лечение сократили в полтора-два раза.

При этом вариант «другое», говоря о том, куда были потрачены отложенные на черный день деньги, выбрали сразу 59% участников опроса. Таким образом, речь, скорее всего, идет о тратах на повседневные нужды — одежду, обувь или даже просто продукты.

Доля семей, в которых сбережения были всегда и есть сегодня, сократилась в начале 2016 года с 21 до 17%. При этом чаще других о наличии собственной финансовой «подушки безопасности» заявляли россияне в возрасте 25–34 лет и жители городов-миллионников с доходом выше среднего.

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Подавляющее большинство тех, у кого какие-то сбережения еще есть, предпочитает хранить их в рублях. Более того, за последний год доля тех, кто верит в только рубль, выросла с 80 до 88%, в то время как число тех, кто вкладывает деньги в валюту, существенно сократилось.

В начале марта 2016 года «Ромир» сообщил, что более четверти россиян в качестве меры борьбы с кризисом сокращают расходы на товары первой необходимости и продукты питания.