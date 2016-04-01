Подарки к сезону от Nokian Tyres и SOCAR

В апреле официальное представительство компании Nokian Tyres в Украине и Сеть автозаправочных комплексов SOCAR проводят совместную акцию, призовой фонд которой не оставит равнодушным ни одного автомобилиста.Заправившись на АЗК SOCAR, можно выиграть комплект летних премиальных шин Nokian Hakka для своего автомобиля.

Совместные акции двух авторитетных в своей сфере компаний уже стали традиционными, и украинские водители охотно принимают в них участие. С одной стороны, это повод чаще заезжать на АЗК SOCAR, чтобы заправить автомобиль топливом европейского качества, а с другой – высокий шанс получить замечательный подарок к сезону. Ведь в призовом фонде апрельской акции представлены сразу шесть комплектов шин знаменитого финского бренда Nokian Hakka.

Правила акции очень просты. Чтобы стать участником розыгрыша призов, нужно выполнить всего три условия:

· в период с 1 по 30 апреля заправить от 30 литров любого топлива на одном из АЗК SOCAR и сохранить чек;

· отыскать в чеке уникальный номер (рядом с ним есть пометка «ВИГРАВАЙ»);

· отправить его SMS-сообщением на короткий номер 2727.

В начале мая методом случайной выборки будут определены шесть победителей, каждый из которых получит в подарок комплект безопасных и надежных летних шин Nokian Hakka.

Следует отметить, что недавно летняя линейка Hakka пополнилась новой моделью. После пяти лет разработок и тестирования в полевых условиях самый северный производитель шин в мире вывел на рынок Nokian Hakka Green 2. Сразу два показателя новинки отмечены высшим классом А по Европейской классификации шин – сцепление на мокрой дороге и сопротивление качению. Шина обеспечивает сбалансированную управляемость на мокрой дороге, уменьшение расхода топлива и еще большее удовольствие от вождения благодаря высокой износостойкости.

Помимо новинки, премиальная летняя линейка Nokian Hakka включает еще пять моделей, отлично зарекомендовавших себя на украинских дорогах. Это легковые Nokian Hakka Black, Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Green и мощные шины Nokian Hakka Black SUV и Nokian Hakka Blue SUV для внедорожников и кроссоверов. Созданные для безопасного и комфортного вождения с ранней весны до поздней осени, эти шины безупречно работают в режиме максимальной нагрузки. Надежное сцепление независимо от типа дорожного покрытия, точная управляемость на высокой скорости, эффективная защита от аквапланирования даже при сильных осадках, устойчивость к износу – вот далеко не полный перечень преимуществ шин Nokian Hakka. Кроме того, SUV-модели имеют еще и усиленную боковину. Для повышения прочности уязвимой части шин применяется технология Nokian Aramid Sidewall.

В резиновую смесь для боковины добавлены чрезвычайно прочные арамидные волокна, исключительно устойчивые к износу и порезам. Арамид усиливает боковину шины, позволяя ей еще лучше выдерживать внешние удары и давление на фланец колеса.

Принимая участие в апрельской акции SOCAR и Nokian Tyres, украинские автомобилисты получают двойную выгоду: качественное топливо и возможность выиграть летние шины премиум-класса, которые прослужат очень долго.

Более подробную информацию о компании Nokian Tyres и шинах Nokian вы найдете на сайте: www.nokiantyres.ua