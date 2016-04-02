Россия покинула тройку крупнейших торговых партнеров ЕС - Eurostat

Такие данные приводит статистическое агентство Евросоюза Eurostat, передает Дождь.

По данным Eurostat, начиная с 2013 года доля России в объеме торговли с Евросоюзом резко сокращалась и упала до 6% в 2015 году. Объем двусторонней торговли составил 209,6 миллиардов евро. Это на 26% меньше чем в 2014 году, тогда этот показатель составил 284,6 миллиардов евро.

Россия продает в Евросоюза в два раза больше товаров, чем импортирует из него, 135 миллиардов евро против 73 миллиардов евро соответственно.

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Впервые Россия уступила по объему торговли Швейцарии, объем двусторонней торговли которой составил 253 миллиарда евро. Первое место заняли США — 619 миллиардов евро, и Китай — 521 миллиард евро.

После значительного и почти непрерывного падения до 2011 года доля США в общем объеме торговли ЕС товарами начала расти и достигла в итоге 18% в 2015 году. Доля Китая увеличилась с 7% (в 2002 году) до 15% в 2015 году.

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Как пишет Eurostat, сокращаться объем товарооборота России с Евросоюзом начал еще до ухудшения отношений и введения санкций, пика объемы торговли достигли в 2012 году — 338,5 миллиардов евро, что равнялось 10% всего внешнеторгового оборота Евросоюза. В последующие годы торговля последовательно сокращалась.