Пайетт поддержал привлечение украинских предприятий к проектам США в атомной энергетике Украины

Об этом он написал в официальном блоге Посольства США в Украине по итогам своего визита в Харьков, который состоялся в конце марта.

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Во время пребывания в Харькове посол США посетил ОАО «Турбоатом», где ознакомился с проектами, в которых участвует предприятие. «Турбоатом» имеет долгую историю, но с другой стороны – оно изобретает себя заново: заключило соглашения с американскими фирмами, в том числе с «Весттигхаус» и «Голтек», на модернизацию энергетической инфраструктуры Украины и утверждения ее устойчивой энергетической независимости», - написал Дж. Пайетт.

По мнению посла, российско-американское сотрудничество в атомной энергетике сформирует ценный опыт для других стран с российскими реакторами, в том числе стран Европы.

«Я рад видеть, что украинские и американские компании работают вместе, как на примере «Турбоатома», чтобы помочь Украине использовать свой огромный потенциал в производстве отечественной энергии и уменьшении зависимости от импорта оборудования из России, и надеюсь, что мы увидим еще более тесное сотрудничество в будущем», - убежден Дж. Пайетт.

Напомним, что ранее по инициативе президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского состоялось подписание меморандумов между «Турбоатомом» и Westinghouse Electric и Holtec International.

14 марта 2016 года в киевском офисе «Энергоатома» Westinghouse подписал с «Турбоатомом» меморандум, целью которого является координирование и сотрудничество для увеличения мощности реакторов типа ВВЭР-1000 до уровня 110% от номинального (на 13 энергоблоков АЭС Украины с реакторами ВВЭР-1000).

Во время подписания меморандума генеральный директор «Турбоатома» Виктор Субботин подчеркнул, что сотрудничество с Westinghouse и «Энергоатомом» предусматривает расширение программы импортозамещения с привлечением других украинских заводов. «Вместе с другим харьковским заводом «Электротяжмаш» мы намерены развивать эту инициативу, в частности, в части поставок мощных двигателей и генераторов для АЭС», – отметил он.

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К сотрудничеству Westinghouse и «Энергоатома» в проекте внедрения на украинских АЭС американского топлива также привлечено Северодонецкое научно-производственное объединение «Импульс». В частности СНПО «Импульс» задействовано в работах по модернизации систем внутриреакторного контроля.

Меморандумом о взаимопонимании между Holtec и «Турбоатом», подписанный 28 октября 2015 года в брюссельском офисе «Энергоатома», подготовил условия для сотрудничества между компаниями в рамках проекта строительства в Украине Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) для украинских АЭС. Меморандум предусматривает передачу «Турбоатом» технологии Holtec по производству контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива системы HI-STORM. В документе указано, что возможная стоимость услуг «Турбоатома» для компании Holtec может достичь 200 млн долл. в течение следующих десяти лет, включая около 60 млн долл. стоимости оборудования для проекта ЦХОЯТ.