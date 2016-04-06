Банк России просит называть ситуацию в экономике не кризисом, а "новой реальностью"

Экономическая ситуация, в которой оказалась Россия, связана не с временными сложностями, а с «новыми координатами».

Такую позицию в интервью «Известиям» высказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева, которая уверена, что российской экономике придется развиваться в «новой реальности».

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«Я не концентрировалась бы на слове «кризис». Нашу ситуацию лучше всего описывает термин «новая реальность», то есть это не временные трудности, а новые координаты, в которых нашей экономике предстоит развиваться. И в этой новой реальности есть разные новые возможности», — заявила Юдаева.

Зампред ЦБ уверена, что экономическая ситуация в стране стабилизируется, невзирая на новый обвал нефтяных цен. Юдаева отмечает, что падение цен на нефть помогает российской экономике диверсифицироваться.

«Появляются сектора, в которых открываются новые возможности для развития. И первые сигналы того, что это происходит, мы уже видим», — уверена Юдаева.

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Более того, зампред ЦБ считает, что российская банковская система «устоит при любых внешних шоках».