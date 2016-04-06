Количество бедных россиян в 2016 году превысит 20 миллионов - Всемирный банк

Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2016 года число бедных россиян составит 20,3 миллиона человек. Доля бедных в населении России таким образом составит 14,2%, об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на доклад Всемирного банка.

"По оценкам Всемирного банка, в 2016 году число бедных россиян вырастет еще на 1 миллион человек. В докладе также отмечается, что за 2015 год уровень бедности в России вырос с 11,2% до 13,4%, то есть на 3,1 миллиона человек. Общее число бедных на начало 2016 года насчитывало 19,2 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в 2016 году уровень бедности россиян будет расти в рамках всех трех прогнозных сценариев - даже при быстром восстановлении цен на нефть. Прогнозируемое увеличение может вернуть уровень бедности к показателям 2007 года.

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Высокая инфляция привела к падению реальных зарплат россиян на 9,5%, при этом другие источники доходов, не связанные зарплатой, такие как пенсии и другие трансферты, были проиндексированы на величину ниже общей инфляции, отмечают аналитики. План консолидации бюджета не дает российскому правительству возможности наращивать расходы на борьбу с бедностью, полагают экономисты ВБ.