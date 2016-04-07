В Венесуэле из-за засухи не хватает электричества - для экономии сократили рабочую неделю

В Венесуэле количество рабочих дней в неделю сокращено с пяти до четырех в целях экономии электроэнергии.

Соответствующий декрет, срок действия которого составляет 2 месяца, подписал в среду президент южноамериканской страны Николас Мадуро, передает ТАСС.

Начиная с сегодняшнего дня, "пятница до 6 июня будет считаться нерабочим днем", говорится в документе. В нем не уточняется, касается эта мера исключительно государственного сектора или затрагивает также частный.

Кроме того в президентском декрете объявлено о сокращении на 20% потребления энергии на государственных промышленных предприятиях и в административном секторе. Торговые центры и гостиницы в течение не менее четырех часов должны обеспечивать свои потребности в электричестве за счет использования генераторов. В отношении тех из них, которые не обеспечат выполнение этого требования, будут применяться санкции, говорится в документе.

Мадуро призвал население страны "ответственно" относиться к использованию бытовых электроприборов и кондиционеров, чтобы обеспечить экономию электричества.

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Новая мера по энергосбережению вводится "в условиях чрезвычайной ситуации", вызванной в Венесуэле затяжной засухой. Уровень воды в водохранилище Гури, расположенном на территории юго-восточного штата Боливар, упал до критического. Из-за этого действующая там ГЭС, которая вырабатывает 70% потребляемой в стране электроэнергии, вынуждена резко снизить свою мощность.