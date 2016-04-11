С 1 марта акциз на алкоголь вырос на 50%, что повлекло за собой увеличение стоимости алкогольной продукции.

Поднимать цены на свой продукт вынуждены добросовестные производители, которые платят все налоги в госбюджет. Среди них — предприятие ООО «ЛВН Лимитед», специализирующееся на производстве водки и крепких спиртных напитков под маркой Nemiroff, известной уже более чем в 80 странах мира (далее — Nemiroff). В 2015 году общая сумма налогов, уплаченных компанией Nemiroff в госбюджет Украины, составила более 764 млн гривен.

Nemiroff не только исправно платит налоги, но и выдает своим сотрудникам белую зарплату, отчисляя все необходимые суммы в бюджет. Производитель в открытую заявляет потребителю: «Налоги уплачены — качество сохранено». С одной стороны, международный бренд Nemiroff заботится о своем потребителе, предлагая напиток высшей пробы, а с другой — наполняет государственный бюджет.

В отличие от представителей теневого бизнеса, привыкших экономить на налогах и качестве своего продукта, легальный производитель обязан выполнить целый ряд обязательств перед государством и перед потребителем. Сюда входит оплата всех налогов и сборов наперед, закупка качественного сырья, модернизация производства, выдача зарплаты. Нелегальный же изготовитель за качество своего продукта не отвечает и налогов не платит. Снижая затраты, он вполне может установить невысокие цены на свою водку и составить конкуренцию легальным заводам, которые выставляют законно оправданные цены.

Юрий Сорочинский, генеральный директор компании Nemiroff, объяснил, как сегодня формируется цена на 0,5-литровую бутылку водки:

1) себестоимость 0,5-литровой бутылки водки на заводе — примерно 17,94 грн;

2) с 1 марта текущего года акцизный налог равен 21 грн;

3) 20% цены готовой продукции составляет налог на добавленную стоимость — в пределах 7,82 грн;

4) прибавляем наценку продавца, расходы на доставку и получаем конечную стоимость бутылки водки — около 70 грн.

Выходит, что стоимость бутылки хорошей водки просто не может быть ниже. Это цена, которую легальный производитель устанавливает, чтобы выжить в условиях конкуренции, поскольку «теневик» может обойти перечисленные пункты и предложить более низкие цены. Глава ассоциации «Укрводка» Владимир Остапюк отмечает: «Некоторые продавцы предлагают бутылку объемом 0,5 литра с красивой этикеткой за 25 гривен. Представляете, на чем нужно сэкономить, чтобы после повышения налогов выставить такую цену?» А ведь мы уже успели убедиться, что налоги и расходы на реализацию составляют основную часть стоимости бутылки хорошей водки.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что с 1 апреля на 19% поднимется закупочная цена спирта. Это связано с удорожанием зерна почти на 30% и увеличением затрат на электроэнергию на 16%, как заявили в ГП «Укрспирт».

Становится очевидным, что постоянное повышение цен и стремительное развитие теневого сектора могут привести к сокращению потребления лицензионного алкоголя, ведь потребитель будет искать, где дешевле, и перейдет на продукт низшего качества. Как следствие, легальному производителю придется снизить объемы производства, сократить часть сотрудников и уменьшить выплаты в бюджет. Таким образом, «теневая» водка ставит под угрозу не только производство лицензированного алкоголя, но и экономику страны в целом.

Все, что может сделать покупатель в нынешней ситуации, — позаботиться о своей безопасности и приобретать качественную, легальную продукцию.

Nemiroff отвечает за свой продукт и перед потребителями, и перед государством: платит налоги, использует стеклянную тару один раз, берет первоклассное сырье у надежных поставщиков, внедряет современные технологии в производство. При таком серьезном подходе к работе водка стоит дороже, вместе с тем и качество у нее первоклассное. Это подтверждает и Юрий Сорочинский: «Мы тщательно выбираем спирт. Он должен быть безупречным, только класса Люкс, гармонично сочетаться с водой. Поэтому купленный спирт мы дополнительно доочищаем, «выпрямляя» его — под большим давлением и при высокой температуре выделяем чистую основу. Мы всегда выполняли данную процедуру, поскольку наши внутренние стандарты и требования к спирту намного выше, чем у других производителей на рынке. Именно такая технология делает вкус Nemiroff настоящим и гармоничным».

Естественно, потребитель сам решает, что ему покупать. Но если речь идет о здоровье, безопасности и возможности поддержать экономику страны, тогда выбор очевиден. Только соблюдение баланса «цена — качество — ответственность» поможет выстроить гармоничные отношения между производителем, потребителями и государством.