Лукашенко повысил пенсионный возраст в Беларуси на три года

Пенсионный возраст в Беларуси повысится на три года - до 63 и 58 лет для мужчин и женщин соответственно, повышение будет проходить на полгода 1 января в течение шести лет, указ об этом подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает Прайм.

"Документ направлен на совершенствование пенсионного обеспечения в изменяющихся социально-демографических условиях", - сообщила пресс-служба президента.

Как ожидается, данная мера позволит сохранить отношение работающих к пенсионерам на уровне 2,4.

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Идею повышения пенсионного возраста высказывал сам Лукашенко еще в середине марта. Тогда он говорил, что цены в стране повышаются, зарплата и пенсионный фонд - не растут, и нужно принимать меры, чтобы сохранить уровень жизни пенсионеров.