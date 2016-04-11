Малый бизнес научат работать и развиваться в кризис

Но остаются и такие, кто продолжает работать и платить налоги. Территориальное отделение Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины» в Киеве решили прийти на помощь мелким предпринимателям и провести серию тренингов. 23 и 24 апреля 2016 в 10.00 в гостинице «Крещатик», будет проводиться тренинг «Воодушевляя лидеров». Тренинг читает ведущий бизнес-тренер компании «Пьюселик Консалтинг Групп» Игорь Солодов.

«Сегодня малому и среднему бизнесу сложно выживать и оставаться на плаву. Поэтому мы разработали и будем внедрять новый подход к развитию предпринимательства. Мы начинаем первую серию тренингов в ведущими бизнес-тренерами Украины, которые позволят находить новые подходы к ведению бизнеса в общем. Это только начало – Территориальное отделение Ассоциации в Киеве будет постоянно проводить подобные тренинги с компанией «Пьюселик Консалтинг Групп» и помогать малому и среднему бизнесу не только оставаться на плаву, но и развиваться в кризис. Поэтому приглашаю всех предпринимателей присоединяться к Ассоциации, чтобы вместе отстаивать свои права», - заявил Председатель Совета территориального отделения Ассоциации налогоплательщиков Украины в городе Киеве Павел Погиба.

Как отмечают в Ассоциации, во время тренингов будут рассмотрены вопросы, волнующие всех предпринимателей: этапы развития организации и кризиса в кризис, ТОП-5 ошибок руководителей, ситуационная модель управления Херши-Бланшеру, как всегда делать следующий шаг в развитии организации, другой тайм-менеджмент, почему конфликты в организации - это хорошо, как объяснить так, чтобы они понимали, роль лидера в повышении продаж и сервиса. Кроме того, во время тренигов можно будет разобрать ситуаций участников встречи и составить планы личного и профессионального развития.

Для членов Ассоциации тренинг абсолютно бесплатен. Для всех остальных двухдневное мероприятие будет стоит 1600 гривен. Все желающие могут записаться на тренинг до 15.04.16 по электроным адресам kyiv@appu.org.ua, retingsan@mail.ru или по телефонам 230-83-14 и 230-83-13.

Все подробности мероприятия можно узнать на официальной странице территориального отделения Ассоциации налогоплательщиков Украины в городе Киеве в Фейсбук и на официальной странице Ассоциации налогоплательщиков Украины.