Украина и ЕС на заседании Комитета ассоциации обсудят либерализацию торговли

Украина и Европейский Союз на заседании Комитета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 12-13 апреля в Киеве, обсудят интенсификацию и дальнейшую либерализацию торговли.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

“Будем совместно решать вопросы, возникающие в процессе торговли между сторонами, договариваться об углублении сотрудничества, интенсификации торговли и дальнейшей либерализации торговли.

Комитет, как формальный инструмент, должен добавить торговому диалогу большей регулярности и эффективности в решении вопросов имплементации зоны свободной торговли с ЕС”, - написала она.

Как сообщал УНИАН, первое заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС, в рамках которого будет обсуждаться взаимодействие сторон в торговой сфере, состоится 12-13 апреля в Киеве.

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Стороны обсудят развитие отношений Украины и ЕС с другими торговыми партнерами. Кроме того, первое заседание вводит в действие институциональный механизм зоны свободной торговли и предусматривает функционирование четырех специальных подкомитетов: по санитарным и фитосанитарным вопросам, таможенным вопросам и содействию торговле, географическим указаниям, а также торговле и устойчивому развитию.