Украинский рынок IT в прошлом году сократился на 42%

Украинский рынок информационных технологий в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократился на 42% - до 1,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ведущего провайдера облачных технологий и оператора одного из крупнейших в Украине дата-центров - компании De Novo со ссылкой на совместное исследование с аналитической компанией IDC.

В том числе сокращение рынка IT-оборудования составило 43% - до 643 миллионов долларов, а падение рынка программного обеспечения составило 50% - до 106 миллионов долларов. Рынок IT-услуг в конце 2015 года сократился на 38% - до 112 миллионов долларов. При этом рынок публичных облаков за текущий год вырос на 10% - до 9 миллионов долларов.

Согласно сообщению, такие объемы IT-рынка соответствуют объемам 2005 года.

При этом в 2016 году эксперты прогнозируют вероятный рост украинского рынка информационных технологий на 5-10%.

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Как сообщал УНИАН, по данным IDC, в 2014 году украинский рынок информационных технологий без учета телефонов/смартфонов сократился более чем на 45% - до 1,6 миллиарда долларов. В том числе сокращение рынка IT-оборудования составило 47% - до 1,2 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что украинский IT-рынок в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличится на 9,6% - до 1,764 миллиарда долларов.

Согласно данным компании De Novo, с учетом телефонов/смартфонов объем украинского рынка информационных технологий сократился на 41% и составил 2,4 миллиарда долларов.

Компания De Novo специализируется на предоставлении IT-услуг, услуг коммерческого дата-центра и облачных сервисов, владеет собственным центром обработки данных.

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Акционерами De Novo являются международный инвестиционно-технологический холдинг KM Core, Глобальный инвестиционный фонд корпорации Intel – Intel Capital и IFC (Международная финансовая корпорация), входящая в группу Всемирного банка.

IDC (International Data Corporation, США) – аналитическая и консалтинговая компания. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности IT-отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Компания имеет представительство в Украине.