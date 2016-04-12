На Винниччине проходит международная конференция стран Вышеградской четверки

Открывая работу конференции, Государственный секретарь по политической безопасности и международного сотрудничества Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Иштван Микола подчеркнул, что страны Вышеградской четверки желают оказать всю поддержку в воплощении европейских стремлений Украины и поделиться собственным опытом в вопросах стимулирования малого и среднего бизнеса.

«Это не просто академический мероприятие, оно должно оказывать практическую помощь»,- подчеркнул Иштван Микола. Затем коротко охарактеризовал основные тенденции развития этого сектора в Венгрии.

Анализируя же возможные пути поддержки малого и среднего бизнеса, заместитель Министра экономического развития и торговли Юлия Клименко выделила несколько базовых позиций, среди которых: создание 15 региональных центров развития малого и среднего бизнеса, очистки регуляторного поля и улучшения бизнес-среды, доступ к финансированию и интернационализации.

Готовность поделиться собственным опытом и оказать всестороннюю поддержку Украине в вопросах стимулирования бизнеса выразили также младший заместитель Министра иностранных дел Чешской Республики Ярослав Лудва, Государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Лукаш Паризек и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Генрих Литвин. Все они подчеркнули необходимость проведения в Украине всеобъемлющих реформ, которые бы обеспечили восстановление экономики и как результат – повышение стандартов качества жизни населения.

Со словами благодарности за организацию такого уровня конференции именно в Виннице обратился к участникам встречи председатель областной государственной администрации Валерий Коровий. Он отметил, что на фоне других областей Украины Винницкий регион, несмотря на все неурядицы, достаточно мощно развивается в секторах промышленного, аграрного бизнеса, в сфере услуг. Обусловливают такое развитие, по словам Валерия Коровия, факторы как объективного, так и субъективного характера.

«Так случилось, что экономика Винниччины очень тесно связана с общими тенденциями, которые есть на мировых рынках продовольствия, ведь 65 % добавленной стоимости Винницкого региона продуцируется в сфере АПК и смежных отраслях. По нашим оценкам, эта тенденция будет продолжаться в ближайшие 3-5 лет, и мы должны все сделать для того, чтобы диверсифицировать экономику области и повысить конкурентоспособность», - подчеркнул председатель облгосадминистрации. А также подчеркнул, что сегодня очень важно показать представителям малого и среднего бизнеса новые возможности, которые открываются перед ними в рамках Ассоциации Украины с ЕС.