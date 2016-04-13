Минюст России прокомментировал идею переноса столицы РФ в оккупированный Севастополь

Вопрос переноса столицы России из Москвы в другой город, в частности, оккупированный Севастополь, должен быть тщательно проанализирован на предмет возможных рисков и ожидаемых затрат, говорится в ответе Минюста на обращение председателя совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгения Туника, передает РИА Новости.

Евгений Туник направил обращение премьеру Дмитрию Медведеву с предложением перенести столицу из Москвы в оккупированный Севастополь. По мнению политолога, такое решение подчеркнет статус аннексированных Севастополя и Крыма как неотъемлемой части России и будет способствовать его международному признанию. Кроме того, это поможет развитию всего полуострова, росту населения, строительству инфраструктуры, отмечал Туник.

Читайте такжеВ России признали - аннексия Крыма больше, чем ошибкаВ Минюсте напоминают, что статус столицы России закреплен за Москвой Конституцией. Таким образом, перемены возможны лишь после изменения Основного закона страны. При этом поправки должны поддержать парламенты не менее двух третей регионов России.

Внести предложения о пересмотре положений Конституции могут президент, Совет Федерации, Госдума, правительство, региональные парламенты или группа федеральных сенаторов или депутатов, сообщают в Минюсте.

Что касается вопроса целесообразности переноса столицы России из Москвы, то при принятии соответствующих решений нужно учитывать комплекс географических, экономических и политических факторов, отмечают в министерстве.

"Особое внимание следует уделить тому обстоятельству, что такое мероприятие, как перенос столицы, требует существенного финансирования и решения ряда организационно-технических задач, связанных как непосредственно с организацией деятельности федеральных органов государственной власти (строительство соответствующих помещений, выделение жилых помещений федеральным государственным служащим и лицам, замещающим государственные должности и так далее), так и с сопутствующими переносу столицы вопросами", — говорится в комментарии ведомства.