Чернобыльская зона как источник доходов для Украины

Со времени самой страшной в истории мировой энергетики катастрофы на Чернобыльской атомной станции прошло уже 30 лет, но ее тяжелые последствия до сих пор болезненны и останутся таковыми еще в течение многих десятилетий, если не столетий. Утерянные для нормальной жизнедеятельности территории, города-призраки, миллионная армия ликвидаторов и переселенцев, тысячи заболевших и остающихся в зоне риска – это наследие СССР Украина тянет на своих плечах 25 лет. Плюс, зона отчуждения и сама ЧАЭС, которые требуют решения проблемы беспрецедентной безопасности. А это - миллиардные средства.

Безусловно, мировое сообщество не стоит в стороне, да и не могло это сделать: авария на ЧАЭС – проблема глобальная. Всем миром сбрасываются на «Укрытие», хранилище отработавшего ядерного топлива, содержание предприятий зоны отчуждения, снятие с эксплуатации ЧАЭС. Для экономики Украины, которая пострадала от Чернобыльской аварии больше всех, этот груз остается неподъемным.

Но помощь стала приходить только после 2000 года, после остановки ЧАЭС по требованию МАГАТЭ. Как отметил в интервью УНИАН руководитель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, за 15 лет на предотвращение последствий аварии странами-донорами было выделено около 2 млрд долларов. Финансирование зоны отчуждения для Украины стоит 50 млн долларов в год: за 15 лет, с учетом колебаний курса, – это 700 млн долларов. Только в 2016 году на снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразование объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему будет из госбюджета потрачено 1 млрд грн.

Сумма – внушительная, особенно для страны, которая переживает российскую агрессию, оккупацию территорий. И тут вполне логичен вопрос – а можно ли если не заработать, то хотя бы сэкономить на Чернобыльской зоне, перевести ее в разряд самоокупаемых? Оказывается, можно.

ЦХОЯТ: чем быстрей построим, тем больше сэкономим

Первая возможность сэкономить миллионы, а, главное, слезть с ядерной иглы России – строительство в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом в Украине говорят давно, но реальный старт реализации проекта был дан в августе 2014 года, спустя 9 лет после подписания контракта на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и компанией Holtec Internatinal (США). Все состоялось благодаря решению Кабинета министров выделить земельный участок под строительство хранилища в зоне отчуждения ЧАЭС. Завершение возведение пускового комплекса хранилища запланировано на конец 2017 года.

Основной причиной «заморозки» столь важного для Украины проекта можно назвать политику предыдущих властей, которая больше была пророссийской, нежели проукраинской. И все дело в следующем: на сегодня Украина, занимающая седьмое место в мире по установленной мощности ядерных энергоблоков (действуют 4 АЭС с 15 энергоблоками, одна из которых - Запорожская АЭС с 6 энергоблоками - является крупнейшей в Европе, все реакторы типа ВВЭР российского производства) вывозит почти половину отработавшего ядерного топлива в Россию на технологическое хранение с последующей переработкой.

Эта услуга ежегодно обходится нам почти в 200 млн долларов. То есть, Россия зарабатывает на нас немалые средства. Вместе с тем, по расчетам специалистов, затраты на строительство и эксплуатацию ЦХОЯТ будут почти в четыре раза меньше, чем совокупные расходы на вывоз топлива в Россию. При этом инвестиции в ЦХОЯТ окупятся менее чем через четыре года эксплуатации.

Очевидно, что почти четырехкратная экономия средств делает строительство ЦХОЯТ экономически выгодным.

Мало того, согласно контракту с Россией, с 2018 года Украина обязана не только оставлять на своей территории отработавшее топливо, но и возвращать из РФ продукты его переработки. Уже сегодня россияне очень настойчиво требуют подписать соответствующий контракт, причем, с жесткими штрафными санкциями за невыполнение. То есть, хотят задействовать свой любимый энергетический рычаг давления.

Еще один немаловажный фактор в пользу ЦХОЯТ – собственное хранилище является обязательством Украины перед МАГАТЭ. Согласно конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом, все ядерные отходы принадлежат стране, где они использовались, и должны храниться на ее территории. Украина ратифицировала документ в 2000 году, но до сих пор не выполнила его требования.

Необходим ЦХОЯТ и в свете заявления Украины о диверсификации поставок топлива для АЭС - избавлении от монополии российской ТВЭЛ и переходе на технологию американской Westinghouse. По контракту, отработавшее топливо этой компании Россия не может брать на хранение и переработку. ЦХОЯТ и эту проблему решает.

Относительно разговоров противников строительства ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне – якобы она, в таком случае, никогда не сможет стать «чистой», то в реальности «белизна» этой территории на сегодня выглядит как утопия. Поэтому использовать ее можно исключительно в атомной энергетике. Тем более, что нет повода не доверять технологиям Holtec International - компания более 20 лет работает на рынке обращения с отработавшим ядерным топливом, ее технологиями пользуются 67 стран.

Таким образом, ЦХОЯТ нам нужен. И чем быстрей, тем лучше. Чехия, Словакия, Венгрия и Финляндия, эксплуатирующие реакторы советского образца ВВЭР, уже давно не отправляют отработавшее топливо в России, хранят его на своей территории. Услуги РФ до сих пор используют только Украина и Болгария, которая уже ведет строительство собственного хранилища.

Альтернативная энергетика в зоне отчуждения: реальность или блажь?

Сделать Чернобыльскую зону промышленно активной, а также самоокупаемой, может создание на ее территории объектов альтернативной энергетики. И это в планах правительства есть. Как сообщил вице-премьер-министр, глава Минрегиона Геннадий Зубко, эта идея будет презентована на международной донорской конференции 25 апреля.

Началом реализации проектов послужит сокращение границ зоны с 30 до 10 километров вокруг ЧАЭС, на освободившихся территориях – в зоне специального промышленного использования - и будут создаваться новые производства.

На сегодня есть уже несколько подписанных меморандумов с рядом компаний о строительстве солнечных электростанций в Чернобыльской зоне. Но, по словам руководителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, все стопорит несовершенство украинского законодательства в плане выделения земли в зоне ЧАЭС. Законопроект для урегулирования данного вопроса уже разработан.

Между тем, эксперты уверяют, что проблема не в землеотводе. По мнению эксперта по энергетическим вопросам Сергея Дьяченко, практически реализовать проект солнечной генерации в зоне отчуждения возможно, но дело в другом – в регулировании энергосистемы. «У нас усугубилась проблема покрытия пиковых нагрузок. В этом случае возобновляемая, солнечная энергетика только ухудшает ситуацию. У нее норматив регулирования в полтора раза выше, чем у атомной. При этом солнечная генерация - нестабильный источник: то солнце есть, то его нет. Поэтому в больших объемах сейчас запускать «солнышко» не получится. «Укрэнерго» еще три года назад говорило, что мы подошли к той границе, при которой для стабильности энергосистемы можем спокойно регулировать солнечную и ветряную энергетики. Думаю, это - ключевая проблема, а не землеотвод. Наша энергетика не в состоянии переварить дополнительную (в огромных объемах) электроэнергию – к примеру, в сотнях МВт. А если речь идет о десятках МВт, то какой смысл эти проекты обсуждать», - отметил эксперт.

По его словам, сейчас есть и другие предложения по альтернативной энергетике в зоне отчуждения. Среди них – биотопливо, что подразумевает выращивание рапса. «Как поясняли ученые, рапс «не ест» радионуклиды. И там площади под него есть. Это - реально осуществить», - считает Дьяченко.

По его мнению, проекты в сфере солнечной энергетики будут активно реализовываться в Чернобыльской зоне через 2-3 года. И это связано с тем, что примерно через 5, максимум, 10 лет электротранспорт станет экономически конкурентоспособным с бензиновым. Произойдет массовый переход на электропривод. Вот тогда альтернативная энергетика задышит по-другому - резко увеличится потребность в зарядке аккумуляторов. Энергосистема сильно видоизменится. Причем это - достаточно близкие перспективы.

«С этой точки зрения, через год-два можно начать строительство солнечных станций в зоне ЧАЭС. Когда я был на стажировке в Южной Корее, то нас уверяли, что солнечная энергетика, которая сейчас на 30% дороже традиционной, через 10 лет сравняется в цене. И это действительно происходит. В итоге, перед нами станет вопрос солнечной энергетики в Чернобыльской зоне», - уверен Дьяченко.

А за отведенные экспертом 2-3 года власти необходимо привести отечественную нормативную базу в соответствие с реалиями дня. Таким образом, вопрос с землеотводом в зоне ЧАЭС снимется.

Науку нужно поощрять

Чернобыльская зона представляет собой и Клондайк для науки. Речь идет не только об исследованиях последствий аварии в отношении человека, флоры и фауны. Это - разработки дезактивации, новых технологий и селекций, констатация и прогнозирование тенденций поставарийной ситуации. Научные работы в перечисленных сферах тоже могут посодействовать самоокупаемости зоны.

Со времени закрытия ЧАЭС, все научные проекты в зоне станции также были фактически закрыты. В 2002 году перестал существовать экспериментальный полигон для изучения экологических последствий аварии на отчужденной территории. Канула в Лету и «Чернобыльская пуща», которая планировалась как ландшафтный заповедник и лабораторный центр. Один за другим закрывались медицинские проекты. «С закрытием Чернобыльской АЭС, средства на научные проекты в зоне практически не выделялись. Как, впрочем, и на науку в целом. Ее всегда считают лишней в бюджетной росписи. Специалистов звали на Запад, и они охотно соглашались. Теперь наши разработки представляют как ноу-хау США или Германии, Канады. А ведь это все стоит денег, и немалых. На этом можно зарабатывать. Сколько раз приезжали японцы, но отдельных научных лабораторий нет, не говоря уже об институтах. Властям нужно менять отношение к науке, особенно, по исследованию Чернобыльской зоны», - считает ученый, принимавший участие в исследованиях последствий аварии на ЧАЭС, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, мир сейчас активно изучает принципы поведения с атомной энергетикой, которая семимильными шагами идет к лидерству на энергорынке, на фоне снижения глобальных запасов нефти, газа и угля. И это нельзя не учитывать, имея на своей территории такой научный полигон как Чернобыльская зона.

Ученый привел пример правильного отношения к чернобыльской теме в Беларуси. С 2004 года страна тесно сотрудничает с японскими учеными в вопросе преодоления последствий аварии на атомных станциях. В стране реализованы десятки проектов на миллионы долларов. Но особенно они активизировались после аварии на «Фукусиме» в 2012 году. После этой катастрофы Беларусь посетили около ста делегаций из Японии. Открыты новые научные проекты, инвестором которых выступил Токио.

В Украине тоже вспомнили о науке. Министерство экологии и природных ресурсов обратилось в Администрацию президента с предложением создать в зоне отчуждения Чернобыльский радиологический биосферный заповедник. Подписания Порошенко соответствующего указа ожидают до 26 апреля – дня 30-летней годовщины аварии.

При разделении границ Чернобыльской зоны отчуждения, 10-километровая зона вокруг ЧАЭС останется для промышленного использования, а на территории 30-километровой зоны и будет создан биосферно-заповедный фонд общей площадью 227 тысяч гектаров. Свободного доступа для посещения этой территории, как и сейчас, не будет. А на его базе будут проводиться научно-исследовательские работы.

По словам исполняющей обязанности министра экологии Анны Вронской, если планы по созданию заповедника удастся реализовать, то министерство намерено также создать в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» трансграничный украинско-белорусский биосферный резерват общей площадью порядка 500 тысяч гектаров.

Похоже, научный аспект вопроса Чернобыльской зоны тоже сдвинулся с мертвой точки. Проекты в данной сфере также будут представлены на конференции стран-доноров 26 апреля. Остается надеяться, что планы воплотятся в жизнь.

Welcome to Chernobyl

Еще один вариант не только сократить траты на содержание Чернобыльской зоны, но и вывести ее, для начала, на уровень самоокупаемости – туризм.

Экскурсии в зону отчуждения официально разрешены украинскими властями с 2010 года. Правда, в 2011 году некий скандал вокруг этой темы разгорелся между Генпрокуратурой и тогдашним Министерством чрезвычайных ситуаций. Силовое ведомство было категорически против туристических поездок на «грязную» территорию, но МЧС в битве победило. С тех пор армия желающих побывать в Чернобыльской зоне неустанно растет. Сначала их было 2-3 тысячи в год, а в прошлом году, по словам руководителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, здесь побывало более 15 тысяч так называемых посетителей – термин «турист» не принято использовать в отношении территории с радиационным загрязнением.

Все экскурсии согласованы с СБУ, полицией, в каждой из групп есть проводник, контролирующий выполнение всех правил поведения в зоне. Проблем у местной власти больше со «сталкерами», которые пытаются проникнуть на эту территорию незаконно.

Все средства от такого «туризма», по словам Петрука, получает не агентство, а государственное предприятие «ЦОТИЗ» (Центр организационного, технического и информационного обеспечения). «Деньги расходуются в соответствии с действующим законодательством через тендерные и другие процедуры. Средства идут, в том числе, на улучшение туристической инфраструктуры, - пояснил Петрук. - В случае дальнейшего роста заинтересованности, мы будем предлагать частному бизнесу, чтобы он эти вещи совершенствовал и развивал, потому что у государства на это средств нет. Но, конечно, при условии соблюдения условий безопасности».

По словам Петрука, программы посещения разные: обычная - 140 грн с человека, если это гражданин Украины, и 500 грн – с иностранца.

УНИАН решил уточнить стоимость и условия поездки в зону отчуждения и в турагентствах.

В компании «Go2chernobyl» нам сообщили, что все поездки оформляются через администрацию Чернобыльской зоны отчуждения. Для граждан Украины однодневная поездка стоит 699 гривен, для иностранца – 1999 гривен, двухдневное посещение для украинца обойдется в 2202 гривни – все включено: проживание, питание, страховка. Для иностранца на тех же условиях поездка будет стоить 5999 гривен. Проживание предлагается в гостинице «Десятка» в Чернобыле, которую нам прорекламировали как «цивилизованную». Есть еще гостиница «Припять», но она похуже.

Как уверяют в туркомпании, отбоя от туристов нет. Только за март текущего года заявок было около трехсот, из них на иностранцев приходится более 40%.

В компании «Чернобыль Тур» цены отличаются, и они называются исключительно в долларах. Однодневная поездка для граждан Украины и Беларуси стоит 95 долларов (около 2500 грн), для иностранцев – 115 долларов, плюс 14 долларов за англоязычного гида (странно, что белорусы не отнесены к разряду иностранцев). Питание для поездки на один день не предусмотрено, но оно опционное – плюс еще 5 долларов. Поесть можно в столовой Чернобыльской АЭС, где, собственно, обедают ее работники.

3-дневная групповая поездка (минимум, 2 человека) для украинца стоит 214 долларов, белоруса – 315, иностранца – 345 плюс 90 долларов с англоязычным гидом. Питание и проживание входят в стоимость тура.

Самое продолжительное посещение предлагается на 5 дней. Его стоимость: для украинца – 380 долларов, белоруса – 519 долларов, иностранца – 719 долларов. Но такие туры нужно бронировать заранее. Чем ближе к дате выезда, тем дороже обойдется поездка, заявили в туркомпании. К примеру, в апреле «длительную» поездку можно заказать лишь на сентябрь. На вопрос, почему так долго нужно ждать, ответ получили следующий - «очень много заказов». Но уточнить их количество отказались, ссылаясь на коммерческую тайну. Правда, сообщили, что среди желающих съездить в зону отчуждения, как правило, 60-65% иностранцев.

Как видно, туризм в зоне ЧАЭС – достаточно прибыльное дело. Для его расширения осталось только поставить туалеты, обрезать вдоль дорог деревья – их ветви царапают автобусы, убрать мусор и организовать нормальное питание. Об этих недостатках пишут на разных форумах практически все «чернобыльские туристы». Но чаще они пишут о неизгладимых впечатлениях и о желании побывать в зоне отчуждения еще раз:

«Приехали из Великобритании, чтобы специально побывать в Чернобыле и Припяти. Эти места хранят в себе множество эмоций – горе, радость, побывав здесь, можно все понять, пережить случившееся заново. Мы убедились, как история и судьба целого города, народа, может зависеть от одного мгновения… Ту атмосферу, которая здесь присутствует, не передать словами, рассказами и фотографиями, там стоит побывать».

Подобных высказываний в чатах – масса. А это значит, что Чернобыльская зона интересна, и это нужно использовать.

Нана Черная