Москва обеспокоилась ужесточением Беларусью правил беспошлинного ввоза личных вещей

Беларусь с 14 апреля ужесточает правила беспошлинного ввоза товаров для личного пользования через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Ввоз товаров свыше 300 евро чаще раза в квартал будет облагаться таможенными платежами, передает БЕЛТА.

Изменения вводятся согласно указу президента страны Александра Лукашенко.

Действующая норма в 1,5 тыс. евро и 50 кг беспошлинного ввоза остается действовать, но если граждане будут пересекать границу чаще раза в три месяца, то товары суммой свыше 300 евро не будут признаваться таможенными органами товарами для личного пользования, а, следовательно, будут облагаться таможенными платежами.

Читайте такжеУ Лукашенко заявили о готовности к "перезагрузке" отношений с ЕС и СШАВ 2015 году более 70% респондентов указали сумму расходов при поездке за рубеж до 300 евро. Положения указа не будут применяться в отношении отдельных категорий товаров, риск ввоза которых в коммерческих целях минимален. Речь идет о товарах, ввозимых воздушным транспортом, сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений, а также товаров, ввезенных ранее и ввозимых физическими лицами обратно.

Российские госорганы, как пишет "Коммерсант", серьезно обеспокоены влиянием этой нормы на граждан России. "Существует целый ряд граждан, которые в силу географического положения места проживания или рода деятельности осуществляют многократный транзит через территорию Белоруссии",— отмечает федеральный чиновник.

За 2015 год Беларусь посетили порядка 4 млн человек, 70% из этого потока — россияне.

За недекларирование товаров предусмотрен штраф около 21 тыс. российских рублей с конфискацией данных товаров или около 700 тыс. руб. (1 долл. - около 70 руб.), но без конфискации.

"Предполагаем, что вырастет число конфликтных ситуаций в белорусских пунктах пропуска, увеличится количество дел об административном нарушении, возбужденных в отношении россиян за недекларирование товаров",— сказал "Ъ" федеральный чиновник. Государственный таможенный комитет Беларуси на своем сайте сообщил, что включит телефоны горячей линии.

На вопросы "Ъ" там не ответили.