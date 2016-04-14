Путин рассказал о "серой полосе" в экономике России

Президента России Владимира Путина в ходе «прямой линии» спросили о текущей ситуации с российской экономикой.

На вопрос, какая в настоящее время полоса в экономике России: черная или белая, Путин ответил: «Серая», передает Gazeta.ru.

По его словам, «ситуация еще не исправилась», но тренд положительный.

Глава РФ также привел некоторые данные: спад ВВП до 3,3%, но в будущем планируется рост ВВП в 1,4%.

«Трудно нащупать дно», — добавил Путин. Он также привел данные из «специальной таблицы», которую он взял с собой.

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Он сказал, что реальные доходы населения уменьшились на 4%, а реальные зарплаты — еще сильнее.

Тем не менее президент отметил рост в сельском хозяйстве, а также жилищном строительстве, которое достигло максимума.

«Сохраняется на низком уровне безработица 5,6», — отметил он. Также Путин добавил, что сохраняются резервные фонды.