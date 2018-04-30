Чего ожидать от правительства Гройсмана

В Украине, наконец-то, завершилась длившаяся несколько месяцев премьериада. Верховная Рада 14 апреля проголосовала за отставку Арсения Яценюка и новый состав правительства во главе с Владимиром Гройсманом.

Как поведет себя новый премьер, Гройсман уже заявил. Еще будучи спикером – перед голосованием за свою кандидатуру на должность главы правительства – он анонсировал свою будущую политику в ответ на выкрики оппозиции в сессионном зале «Позор!».

«…Так вот, я хочу сказать: позор всем тем, кто не смог за 24 года дать людям возможность жить по-человечески, а то, что вы здесь болтаете - это позор. Я вам покажу, что такое управление государством», - заявил Гройсман.

А начать он хочет со следующего: проанализировать тарифы на газ и систему субсидирования. Судя по словам новоназначенного министра энергетики Игоря Насалика, вероятнее всего, очередное повышение тарифов с 1 мая будет отложено. У него, дескать, есть понимание, как это сделать. Правда, детали куратор ТЭК не уточнил.

Как отреагирует на это основной кредитор Украины – Международный валютный фонд, покажет время. Кстати, МВФ уже высказывал недовольство по поводу переноса правительством Яценюка повышения тарифов для населения с 1 апреля до 75% от рыночной стоимости газа. Это обязательство закреплено за Украиной в меморандуме о сотрудничестве с Фондом. Видимо, вопрос будет решаться в ближайшее время в ходе переговоров, которые имеют особое значение для нашей страны – сотрудничество с Фондом на фоне политического кризиса пока так и не возобновилось, на кону 1,7 млрд долларов. При этом «дружба» с МВФ остается безальтернативной.

Еще в первоочередных планах Гройсмана - безотлагательно начать налоговую реформу, по завершении которой ввести мораторий на изменения Налогового кодекса сроком на 3-5 лет.

Гройсман также пообещал новые варианты государственной поддержки аграрного сектора взамен льготного режима НДС и провести прозрачную приватизацию. Он заявил, что у него есть четкий ориентир модернизации нашей системы обороноспособности по стандартам НАТО, что будет в приоритетах. Стоит также ожидать новшеств на финансовом рынке.

Новый премьер планирует в ближайшее время утвердить базовую стратегию реформы системы здравоохранения, особое внимание будет уделено обеспечению справедливых цен на медицинские препараты. Уж не знаю, как последнее удастся ему осуществить с учетом того, что многие члены его родной фракции «БПП» имеют отношение к фармацевтической отрасли и настаивают на введении пошлин на импортные лекарства, что несомненно приведет к повышению цен на медпрепараты.

Заявлений со стороны Гройсмана в первый час его вступления в новую должность было предостаточно. Конкретный пошаговый план работы правительства, в том числе на среднесрочную перспективу - до конца года, мы узнаем через месяц. Таково обещание нового премьера. Он заверил, что сможет обеспечить «жесткий менеджмент с четким контролем выполнения поставленных задач и ответственности тех, кто этого не делает».

Запад положительно отреагировал на нового премьера, призвал его продолжить реформы, начатые прежним правительством, а также безотлагательно возобновить переговоры с МВФ. Кроме того, США дали добро на подписание соглашения о предоставлении Украине третьего транша кредитных гарантий в размере 1 млрд долларов.

Чего в целом следует ожидать украинцам от нового правительства, в том числе от его главы Гройсмана УНИАН попытался выяснить у экспертов.

Тарас Березовец, политолог, директор компании Berta Communications:

В принципе, новый Кабмин создан для того, чтобы оттянуть внеочередные парламентские выборы, которые висят в воздухе. Правительственная команда - разношерстная, вполне вероятны будущие скандалы, как и смена министров, причем в первые же месяцы работы Кабмина.

Что касается независимости Кабинета министров, то его глава - Гройсман более независимый, чем о нем думали ранее. Он уже показал свои зубы во время премьериады. Причем четко обозначилось противостояние Гройсмана и Порошенко. Гройсман трижды отказывался от премьерства, требуя назначить своих людей в правительство, он отказался от тех кандидатур, которые ему нарисовали в Администрации президента. И он выиграл, добившись выполнения своих условий. Он подбирал состав правительства под себя, заводил своих людей. Относительно персон из состава правительства, то многие подробности о них неизвестны. Думаю, журналисты с этим разберутся быстро, и скоро мы многое узнаем.

В принципе, если правительство Гройсмана год продержится – а у него именно на этот срок иммунитет (Рада приняла программу действий Кабмина – УНИАН), то хорошо. Ситуация очень быстро меняется. Кстати, год – это успех. Гройсман – очень цепкий политик, он будет очень сильно и эффективно цепляться за власть. Увеличит свою капитализацию и заведет много новых и неожиданных друзей, назовем это так. Не исключено, что у Гройсмана далеко идущие планы, он может заняться укреплением своей политической карьеры. Он уже это продемонстрировал в ходе премьериады. Тем более, что у него есть своя зарегистрированная партия «Европейская Украина».

Главная задача кабинета Гройсмана – прекратить падение экономики и продемонстрировать на выходе даже не плюс, а хотя бы ноль. Уже есть заверения поддержки из-за рубежа, и мы понимаем, что Западу не выгодно «сливать» Украину, поэтому они будут выделять помощь. Не так много, как нам надо, и не потому, что у них больше нет, а потому что в Украине продолжает процветать коррупция. Поэтому у нового Кабмина времени для раскачки нет. У Яценюка оно было. У этого правительства не будет не то что медового месяца, а даже медовой недели – они должны показать результативность в первый месяц деятельности. Что их может спасти: первое - если будет названа дата введения в действие безвизового режима с ЕС, второе – обозначить, когда будет запущено Государственное бюро расследований, третье – скорейшее принятие нового Налогового кодекса. То есть, нужно подать позитивный сигнал бизнесу.

Кстати, сейчас будет гибридная оппозиция Кабмину в виде «Народного фронта». Он поднимет свои ставки, потому что уже ни за что не отвечает. А рейтинг Арсения Яценюка начнет расти. У нашего народа короткая память, они быстро забудут все его просчеты. Допускаю, что его будут вспоминать даже с ностальгией.

Анатолий Баронин, директор аналитической группы DA VINCI:

Вопрос эффективности работы нового правительства, в частности его экономического блока, зависит от его способности продемонстрировать результаты осуществления реформ и борьбы с коррупцией. Это - приоритетные задачи, ожидаемые нашими зарубежными партнерами, от которых зависит не только финансовая помощь, но и приток инвестиционного капитала, развитие проектов.

С уверенностью можно говорить, что быстрого возобновления экономического роста ожидать не следует, поскольку для формирования благоприятного бизнес-климата и выхода на новые рынки потребуется время. И это не проблема персоналий, а объема необходимых работ, технических процедур, законодательных изменений, переговорного процесса.

Несмотря на то, что назначенные персоналии в экономическом блоке не имеют возможностей за счет личного политического, профессионального и экспертного «веса» ускорить выход на внешние рынки, завести капитал в страну, их ошибочные действия и попытка сохранить или перестроить действующие коррупционные схемы могут нанести ощутимый удар по имиджу и экономике Украины. Поэтому работа Кабмина должна быть не только максимально прозрачна, но и постоянно находиться под гражданским и внешним контролем партнеров и доноров.

В любом случае, на мой взгляд, первый аудит работе можно будет проводить не ранее конца первого полугодия, и то, не учитывая динамику макропоказателей. По большому счету, их позитивная, но незначительная коррекция возможна за счет закрытия коррупционных схем и осуществления реформ. В комплексе эти меры способны в среднесрочной перспективе компенсировать проблемы с просадкой экспорта.

Олеся Яхно, политолог:

Парламентом принята программа правительства, что означает иммунитет у кабинета Гройсмана на год. От него общество ожидает реформы. Задачи у Гройсмана экономического характера, это - прикладной уровень политики, направленной на внутренние экономические вопросы, в отличие от задач Яценюка, который занимался именно выживанием, внешнеэкономическими вопросами.

Если новому правительству удастся показать общественно значимый результат, а у него не будет времени на раскачку – это нужно будет сделать практически сразу, то даже оппозиция его поддержит. Иначе произойдет падение доверия – люди ожидают, что новое правительство что-то поменяет в социально-экономической жизни.

Как будет работать правительство, основываясь на персоналиях, очень сложно спрогнозировать, т.к. это не зависит от правительства, это зависит от того, удастся ли выстроить сотрудничество с Верховной Радой, насколько удастся объяснить свои шаги обществу. 10-минутки Арсения Яценюка появились слишком поздно - в тот момент, когда в обществе было сформировано определенное мнение, все сложности социально-экономические были ассоциированы с кабинетом Яценюка. Это уже сложно было изменить.

Считаю идеальным вариантом – когда и правительство, и коалиция принимают непопулярные решения, реализовывают реформы, пытаясь максимально донести их до общества, а оппозиция конструктивно критикует, предлагает внятную и не популистскую альтернативу. С таким тандемом удастся принимать важные для страны решения. Сможет ли Гройсман этого достичь, трудно сказать.

Украинская политика – тяжело прогнозируемая, даже если мы считаем кого-то чьим-то человеком, это не означает, что данный статус-кво будет таковым оставаться через полгода, или год. У нас даже субъекты политического процесса изначально ставят одни цели, а потом оказывается помимо их воли история может развиться другим путем, и кто кого переиграет, зависит от очень многих факторов.

Многие считают позитивом, что в новом составе Кабмина на важных постах нет иностранцев. У нас уже был опыт их использования. Часть наблюдателей за политическим процессом считали это - ширмой либо для Запада, либо для украинских граждан. Иностранный менеджер, даже сильный, не может что-либо в нашей быстро меняющейся системе сделать.

Нана Черная (УНИАН)