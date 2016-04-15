Гройсман: Мы никого не будем разгонять, "ядро реформаторов" останется работать

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен радикально менять команды ключевых экономических министерств в правительстве, что позволит продолжить реформы и сохранить позитив, начатый и наработанный правительством Арсения Яценюка.

Об этом Гройсман сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Мы никого не будем разгонять, - сказал Гройсман. - Ядро реформаторов - в Минэкономике, Минфине в других министерствах - остаются работать».

При этом Гройсман подчеркнул, что предыдущее правительство взяло на себя огромную ответственность за стабилизацию страны. «Мы будем взаимодействовать, все лучшее, чтобы было, будет сохранено», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада утвердила новый состав правительства, одновременно приняв отставку предыдущего. Этот шаг стал решением многомесячного политического кризиса, в котором оказалась Украина. Новое правительство возглавил Владимир Гройсман.