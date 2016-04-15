Минск демонстрирует прогресс: восемь стран вслед за ЕС сняли санкции с Беларуси

Восемь стран, не входящих в Евросоюз, вслед за ЕС сняли санкции со 170 чиновников Беларуси и трех компаний, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в Брюсселе.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Македония, Черногория, Сербия и Албания, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к решению Совета ЕС", - сообщила Могерини, подчеркнув, что "ЕС принимает к сведению и приветствует эту приверженность".

Читайте такжеУ Лукашенко заявили о готовности к "перезагрузке" отношений с ЕС и СШАЕвросоюз 25 февраля принял решение о снятии санкций со 170 чиновников Беларуси и трех компаний. Совет напомнил при этом, что оружейное эмбарго и ограничительные меры в отношении четырех человек, связанных с исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста, продлены на 12 месяцев.

Первый блок визовых санкций в отношении Беларуси и ее президента ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет санкций неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось.