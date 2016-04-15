Абромавичус призвал новый Кабмин назначить отобранных номинационным комитетом глав госкомпаний

Экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус призвал новый состав Кабинета министров Украины назначить ранее отобранных номинационным комитетом глав государственных компаний “Укрзализныця”, “Укрпочта” и “Электроятжмаш”.

“За последние 10 недель нам удалось завершить важные дела - выбрать директоров на трех госпредприятиях – «Укрпочте», «Укрзализныце» и заводе «Электротяжмаш». Дело нового правительства - утвердить этих новых менеджеров на должности как можно быстрее. Это станет лакмусовой бумажкой направленности на реформы, а также - шансом для нового премьер-министра показать свое желание убрать коррупционные интересы из госкомпаний”, - говорится в заявлении.

Также экс-министр призвал новое правительство завершить начатую реформу дерегуляции, обеспечив принятие Верховной Радой 42 законопроектов, подготовленных при участии Минэкономразвития, а также провести прозрачную приватизацию.

Кроме того, Абромавичус поблагодарил свою команду за проделанную работу и выразил надежду на продолжения эффективных реформ.

“Я благодарю всех сотрудников Минэкономразвития за то, что они показали, что при желании каждый может преданно работать и помочь мне создать, без сомнения, наиболее реформированное министерство с лучшими зарплатами и мотивацией для сотрудников. Я надеюсь, что в новом правительстве найдется работа для прогрессивных людей, ориентированных на реформы, и предоставлю каждому такому госслужащему максимум поддержки. Я верю в Украину и буду впредь делать все от меня зависящее для прогресса, успеха и процветания нашей страны”, - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 апреля приняла решение уволить с должности премьер-министра Арсения Яценюка и назначить на эту должность Владимира Гройсмана, который заявил о сложении полномочий председателя Верховной Рады.

Позднее парламент утвердил представленный премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом кадровый состав правительства.

При этом новый премьер намерен в течение месяца представить пошаговый план работы правительства, а до конца года - среднесрочный план развития страны.

Номинационный комитет по итогам проведенных конкурсов отобрал экс-главу польской железнодорожной компании PKP Войцеха Балчуна на должность руководителя “Укрзализныци", партнера аудиторской компании KPMG Игоря Смилянского на должность главы “Укрпочты”, гражданина Франции и Мексики Жана Андре Баррозу на должность руководителя ”Электротяжмаша" и рекомендовал их назначение Кабинету министров.