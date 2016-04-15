"Крымнаш": за время оккупации на полуострове не реализован ни один проект в туротрасли

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Российской Федерации Алексей Конюшков отметил серьезные проблемы с инфраструктурой в оккупированном РФ Крыму и не увидел проектов, реализованных в отрасли за последние два года, передает Крыминформ.

«Очень много проблем связано с инфраструктурой. Вынужден констатировать, что за два года я не услышал и не увидел реальных проектов. Скажите, какие гостиницы были открыты или что ещё сделано, – отметил он. – Пока мы в состоянии ожидания. Пока у нас не будет достойных мест размещения, соответственно, будем сталкиваться с проблемами».

Читайте такжеРоссия приостановит финансирование развития оккупированного Крыма Также с критикой в адрес крымских властей выступил первый заместитель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Сергей Калашников, который не заметил реальных изменений в развитии санаторно-курортной отрасли аннексированного Крыма и, в частности, работы по созданию круглогодичного курорта. «Более странного отношения, чем продемонстрированное властями Крыма к Сакским грязям, представить себе нельзя, – отметил также Калашников. – Первое, что я бы создал — это логистическое предприятие по доставке сакской грязи во все санатории Крыма».