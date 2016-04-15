Компания Roshen предупреждает о массовой рассылке хакерами вирусных сообщений от ее имени

Кондитерская корпорация Roshen заявляет о массовой рассылке хакерами вирусных сообщений от ее имени.

«Сообщаем, что, используя имя компании Roshen, неизвестные лица рассылают электронные письма с опасными вирусами. В эти письма вложены файлы с вирусами, которые «убивают» всю информацию на вашем электронном носителе», - написала компания на своем официальном сайте.

В ответ на запрос УНИАН пресс-служба компании сообщила, что впервые случай вирусной рассылки от имени Roshen был зафиксирован 4 апреля, после чего компания подала заявление в киберполицию, которая занимается подробностями изучения этого дела.

Пресс-служба уточнила, что хакеры совершают рассылку инфицированных писем от имени HR-департамента корпорации. Как правило, злоумышленники отправляют письма, помеченные темой «Отсканированные документы», на адреса компаний, с которыми сотрудничает Roshen.

Также пресс-служба добавила, что рассылка ведется не с серверов Roshen. Как сообщили компании сотрудники киберполиции, хакеры владеют базой взломанных серверов.

«Сначала они (письма - УНИАН) отправлялись из Германии, потом Казахстана, России, Украины», - сообщила пресс-служба корпорации Roshen.

Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в «слепой» траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).

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Компания имеет сеть из 37 фирменных магазинов, из которых 28 расположены в Киеве и пригороде столицы, 6 – в Харькове, 3 – в Виннице.