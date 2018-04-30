Баланс недели: премьер Гройсман, саботаж Рады и неутешительный прогноз МВФ

Главной новостью минувшей недели стало завершение премьериады. Спустя почти три месяца политических торгов, кулуарных договоренностей и борьбы политических сил страна получила новое правительство во главе с Владимиром Гройсманом, экс-спикером парламента и, как написали западные СМИ, верным соратником президента Порошенко.

Чудо случилось 14 апреля - 239 народных депутатов поддержали назначение Гройсмана премьером, одновременно уволив с этой должности Арсения Яценюка.

«Я хотел бы поблагодарить своих оппонентов и врагов за то, что вы сделали меня сильнее», - сказал в своем прощальном выступлении в Раде Яценюк и вышел через сессионный зал под аплодисменты и выкрики «Молодец!».

Стоит отметить, что фракция БПП, так целенаправленно добивавшаяся отставки Яценюка, учла конструктивную позицию как Арсения Петровича, так и его «Народного фронта» и отменила постановление о признании работы правительства-«камикадзе» неудовлетворительной.

Несколько странно повел себя президент. Он выступил в Раде, представляя новую кандидатуру на пост премьера, дав напутствие Гройсману и перечислив основные задачи будущего Кабмина, среди которых – безальтернативное сотрудничество с МВФ. Он подчеркнул, что не даст приватизировать президента коалиции и останется открытым для сотрудничества со всеми ветвями власти. Затем Порошенко вышел из зала, не дожидаясь голосования – как бы дистанцируясь от всего происходящего. Хотя ранее заявлял, что является модератором смены правительства. Но как только все свершилось, вышел с букетом роз и поздравил Гройсмана с новым назначением.

Чего ожидать от Гройсмана-премьера? Он, еще будучи спикером - до голосования, анонсировал свою будущую политику: «Я вам покажу, что такое управление государством».

Уже в должности главы правительства Гройсман озвучил свои первоочередные шаги: пересмотр тарифов и субсидий, вероятнее всего, в сторону понижения – что как-то не совпадает с обязательством Украины перед МВФ, безотлагательная налоговая реформа и мораторий на изменение Налогового кодекса сроком на 3-5 лет, новшества для поддержки аграриев, реформирование здравоохранения, прозрачная приватизация, повышение обороноспособности, корректировка финансового рынка.

Тем не менее, несмотря на столь четкие цели, за программу деятельности нового правительства депутаты проголосовали только с четвертой попытки, дав таким образом кабинету Гройсмана иммунитет на год.

Между тем, заменивший Гройсмана в кресле спикера парламента Андрей Парубий подчеркнул, что неудачные голосования за программу правительства были обусловлены отсутствием части нардепов в связи с их работой в комитетах. Хотя, сессионный зал был полон, как никогда.

На следующий день, 15 апреля, в Раде состоялся Час вопросов к правительству. Новые премьер и министры выступили один за другим, обрисовывая свои планы народным избранникам. Смогут ли новоназначенные представители исполнительной власти выполнить обещанное, покажет время. А четкую программу на краткосрочную перспективу они обнародуют через месяц.

Старое/новое правительство

Долгие политические торги позволили всем участникам процесса отстоять в новом Кабмине собственные интересы.

К примеру, «Народному фронту» удалось сохранить своих людей на ключевых должностях: Арсена Авакова - на посту министра внутренних дел, Павла Петренко – в кресле министра юстиции. Кроме того, по квоте «Народного фронта» были назначены Остап Семирак - министром экологии и Владимир Омелян - министром инфраструктуры. Стоит отметить, что Омелян, с декабря 2014 года и до нынешнего назначения занимавший пост заместителя в то время министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, в конце 2015 года заявлял, что уйдет в отставку вместе со своим шефом. Шеф ушел, а он – нет. После нескольких месяцев работы и.о. министра он передумал и уже заявил, что будет продолжать начатые Пивоварским реформы.

Остались в своих креслах и министры по квоте Порошенко - министр обороны Степан Полторак и министр иностранных дел Павел Климкин.

По квоте «Блока Петра Порошенко» занял должности в Кабмине еще ряд близких к президенту людей. Минифин возглавил замгавы Администрации президента Александр Данилюк. По его словам, он не будет радикально менять финансовую политику страны, которой придерживался прежний руководитель ведомства Наталия Яресько. Хотя, Данилюк пообещал в ближайшее время оценить работу Государственной фискальной службы и в случае обнаружения проблем не исключил принятия радикальных мер.

Еще один депутат из президентской фракции Игорь Насалик стал министром энергетики и угольной промышленности. Он уже заявил, что его ведомство совместно с Нацкомиссией по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также представителями Международного валютного фонда и общественных организаций намерены провести анализ прозрачности формирования тарифов в Украине. Кроме того, Насалик заявил, что готов продолжить процесс реструктуризации крупнейшего государственного энергохолдинга «Нафтогаза».

Портфель министра аграрной политик достался заместителю руководителя фракции «БПП» Тарасу Кутовому. Новый глава Минагропрода уже заявил, что не готов следовать курсом предыдущего руководителя министерства Алексея Павленко, который предлагал приватизировать все агрогоспредприятия.

Удалось завести в новый Кабин своих людей и новому премьер-министру. Двое его соратников из Винницы - Андрей Рева и Владимир Кистион - получили должности министра соцполитики и вице-премьера по вопросам АТО и оккупированных территорий.

При этом Гройсман уверил, что не будет менять ядро реформаторов: «Мы никого не будем разгонять. Ядро реформаторов - в Минэкономике, Минфине, в других министерствах - остается работать».

Причем, по словам Гройсмана, «ядро» возглавит словацкий реформатор Иван Миклош, занимавший должность советника экс-министра финансов Натальи Яресько и экс-министра экономразвития Айвараса Абромавичуса.

Неутешительный прогноз МВФ

Затяжные дебаты о составе коалиции и дележ министерских портфелей отразились на экономической ситуации в стране. На фоне политической дестабилизации переговоры о получении финансовой помощи почти прекратились, при этом международные доноры стали пересматривать свои прогнозы относительно перспектив экономики Украины.

Так, ключевой кредитор нашей страны - Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году до 1,5%, а инфляции - до 15,1%.

Хотя, еще в конце прошлого года в МФВ предполагали, что экономика Украины в 2016 году вырастет на 2% при инфляции 12%, что и было заложено в госбюджет на этот год.

«Украинская экономика, как ожидается, вернется к росту в 2016 году на фоне повышения уровня потребления, роста уверенности инвесторов и, как следствие, увеличения госдоходов и улучшения условий кредитования», - говорится в отчете МВФ.

МВФ сохранил прогноз по безработице, которая в 2016 году должна составить 9,2%.

Прогноз фонда по Украине на 2017 год более оптимистичный. Ожидается, что экономика вырастет на 2,5%, инфляция снизится до 11%, а уровень безработицы - до 8,8%.

В украинском правительстве спрогнозировали, что в первом полугодии 2016 года инфляция сократится до 5,5% с 7,5%, как предполагалось и ранее.

«В I полугодии ожидается, что действие таких факторов, как насыщение внутреннего рынка товарами, отсутствие значительных колебаний на валютном рынке и умеренный рост мировых цен, а также невысокий совокупный спрос обеспечат сохранение умеренных темпов роста цен на потребительские товары и услуги», - говорится в прогнозе Кабмина.

По мнению аналитиков правительства, умеренной инфляции будет также способствовать жесткая монетарная политика Национального банка, слабая покупательная способность населения, а также небольшая ценовая динамика на основные экспортные товары.

Кстати, в конце минувшей недели пришел позитивный сигнал из штаб-квартиры МВФ.

Глава Европейского департамента фонда Пол Томсен заявил, что фонд готов продолжить сотрудничество с новым правительством Украины.

«Мы готовы и далее поддерживать Украину, и ожидаем встречу с новым правительством», - сказал Томсен.

При этом он подчеркнул, что фонд готов завершить процесс согласования второго пересмотра программы реформ в Украине, утвержденной в марте 2015 года.

Саботаж Рады

Новое правительство может стать успешным только при поддержке парламента. Именно этого и не хватало Кабмину Яценюка, инициативы которого регулярно саботировались депутатами. Изменится ли ситуация при премьере Гройсмане, пока не понятно. Но то, что сейчас все остается на прежнем уровне, говорит то, как неохотно Рада голосовала за программу правительства.

Не обошлось без провальных голосований по кабминовским предложениям и на минувшей неделе. В частности, парламент отказался принять ряд важных законопроектов для банковского сектора.

Так, 13 апреля Верховная Рада отклонила законопроект о восстановлении доверия между заемщиками и кредиторами, который призван способствовать возобновлению кредитования в Украине, и является структурным маяком в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

По словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслана Демчака, данный документ помог бы решить проблемные вопросы, препятствующие возобновлению кредитования украинской экономики.

«В законопроекте мы устранили схемы незаконного вывода имущества из под обременения банком, обеспечили договорное урегулирование порядка размещения и снятия средств с депозитных счетов банковских учреждений, четко определили условия прекращения поручительства, исключили возможность использования социальных гарантий государства для уклонения от возврата кредита и прочее», - сказал Демчак.

Кроме того, Рада провалила два законопроекта о реструктуризации валютных кредитов граждан, взятых для приобретения жилья, - как в редакции Кабинета министров, так и альтернативный, который не поддерживают правительство и Национальный банк.

Представляя законопроекты, глава профильного парламентского комитета Сергей Рыбалка напомнил, что проблема валютных заемщиков остается нерешенной уже более 2 лет. «Мне не нравится ни один из этих документов, но сегодня мы обязаны принять ответственное решение, - сказал он. - С одной стороны, имеем несовершенный закон Кабмина, который может помочь только части заемщиков, с другой – проект, который, очевидно, получит вето президента».

Рыбалка предложил принять за основу правительственный законопроект, чтобы доработать его ко второму чтению, в том числе убрать несовершенства и расширить круг заемщиков, которые попадут под действие закона. Но депутаты не поддержали предложение комитета, при этом правительственный законопроект, одобренный ранее Национальным банком и банковским сообществом, набрал даже меньше голосов, 186, чем альтернативный проект – его поддержали 194 депутата.

Экспаты для украинских госпредприятий

Немаловажной новостью для украинской экономики стало завершения на минувшей неделе конкурсов по отбору руководителей стратегически важных предприятий.

Номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли назвал потенциальных директоров акционерной компании «Украинская железная дорога» и государственной компании «Электротяжмаш».

По словам экс-министра экономразвития Айвараса Абромавичуса, руководителем «Укрзализныци» может стать «польский Слава Вакарчук».

«Генеральным директором «Укрзализныци» выбрали Войцеха Балчуна из Польши. Войцех молодой, но суперуспешный руководитель самых крупных польских предприятий. Сначала он проявил себя руководителем самого большого польского банка PKO BP, а затем достиг карьерных высот, возглавляя польскую железную дорогу PKP Cargo. Там он провел масштабную реорганизацию системы управления, превратил PKP Cargo практически в конкурента Deutsche Bahn (немецкая компания, основной железнодорожный оператор – УНИАН), вывел компанию на IPO и ушел в заслуженный отпуск. Успешный человек успешен во всем. Это - польский Слава Вакарчук, он является лидером самой успешной рок-группы в Польше. Уже 4 года он возглавляет наблюдательный совет польских авиалиний LOT», - так описал победителя конкурса Абромавичус.

Директором «Электротяжмаша», где полгода велась судебная тяжба между уволенным руководством и министерством, стал французский специалист Жан-Андре Барбозу.

«Свыше 17 лет опыта работы на руководящих позициях, в том числе в странах Восточной Европы и СНГ. В основном отличился на посту руководителя нескольких заводов французских компаний. Живет в Польше, женат на украинке», - отметил Абромавичус.

Как сообщил Абромавичус в комментарии УНИАН, годовая зарплата нового главы «Укрзализныци» составит до 1,5 млн долл., а руководителя «Электротяжмаша» - до 600 тыс. долл.

«Зарплата (руководителя – УНИАН) в «Укрзализныце» может достичь до 1,5 миллиона долларов в год. 25% от этого - фиксированная заработная плата, остальное - если только результаты будут. У руководителя «Электротяжмаша» зарплата будет составлять около 600 тысяч долларов в год. Постоянный оклад его будет составлять 150 тысяч долларов в год, то есть, более 10 тысяч долларов в месяц», - сказал экс-министр, отметив, что этих денег достаточно «для жизни» в украинской столице.

Назначить новых директоров старый Кабмин не успел - результаты конкурса были обнародованы за два дня до формирования нового правительства.

Абромавичус обратился в новый Кабмин с просьбой утвердить выбранные кандидатуры.

«За последние 10 недель нам удалось завершить важные дела - выбрать директоров для трех госпредприятий – «Укрпочты», «Укрзализныци» и завода «Электротяжмаш». Дело нового правительства - утвердить этих новых менеджеров на должности как можно быстрее. Это станет лакмусовой бумажкой направленности на реформы, а также - шансом для нового премьер-министра показать свое желание убрать коррупционные интересы из госкомпаний», - подчеркнул Абромавичус.

Как поступит премьер Гройсман, покажет, вероятно, следующая неделя.

Владислав Швец (УНИАН)