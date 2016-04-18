Пенсионеры-иммигранты требуют от России выплатить им советский долг

Пенсионеры, которые ушли на заслуженный отдых еще в Советском Союзе и тогда же уехали за рубеж, продолжают отстаивать свои права на выплату Россией пенсий, пишут "Известия".

В мае состоится второе заседание в Замоскворецком суде Москвы, куда в марте подано 15 исков от проживающих в США бывших советских граждан о восстановлении пенсионных прав. На новые дела иммигрантов вдохновили успехи коллег по несчастью. Уже по пяти аналогичным случаям вынесены положительные решения и даже в прошлом году осуществлены выплаты в размере до миллиона рублей. Новые истцы считают, что это дает им шанс на то, чтобы восстановить свои пенсионные права.

Читайте такжеРоссия в депрессии: оптимизма в заявлениях Путина становится все меньшеКак рассказал член коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Виталий Ревзин, который представляет интересы истцов, десятки тысяч пенсионеров, которые уехали из СССР до развала страны, оказались без российской пенсии, хотя во времена Советского Союза пенсионные права приобрели. По закону Россия является правопреемником СССР, в том числе и по пенсионным обязательствам. Однако уехавшие за рубеж остались без положенных им выплат.

"В 1991 году был принят закон о гражданстве, который предусматривал, что до 6 февраля 1992 года жители СССР должны были заявить о том, что принимают гражданство. При этом люди, которые уехали до этого момента, естественно, остались в стороне от этого процесса", - пояснил суть проблемы Виталий Ревзин.

По его словам, в 1993 году был принят закон о пенсионном обеспечении, под который автоматически не попало 90% всех уехавших, поскольку они не являлись гражданами России.

"Люди уезжали навсегда, поэтому на тот момент они не задумывались о том, чтобы поменять свой советский паспорт на российский", - говорит общественный активист Яков Гутман, создавший ассоциацию для помощи таким людям.

Однако уже во второй половине 90-х годов прошлого века, рассказывает Виталий Ревзин, начались первые обращения людей, которые уехали из СССР до развала страны и лишились пенсий. Всего за это время, по оценке юриста, было около 45 тыс. таких обращений. Однако до середины «нулевых» единой правоприменительной практики не было. Тем не менее именно в это время бывшие советские граждане активизировались в вопросе восстановления своих прав. По словам Якова Гутмана, это связано с тем, что к тому моменту пенсии в России достигли достаточного уровня, чтобы за них побороться.

Кроме того, в 2009 году, рассказывает Яков Гутман, в США была принята поправка конгрессмена-демократа Джеральда Надлера, которая требовала решить со странами бывшего СССР вопросы пенсионного обеспечения бывших граждан этих государств, живущих теперь в США. Инициатива Нaдлера была призвана изменить законодательный Акт по международным отношениям, определяющий приоритеты внешней политики США в 2010–2011 годах, и рекомендовала правительству США продолжить работу по разрешению вопроса о «советских пенсиях».

Фактически, поясняет Виталий Ревзин, поправка позволила иммигрантам из СССР частично сохранять пособие в США, даже если они получают пенсию от РФ.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго уверен, что основные проблемы у пенсионеров, которые уехали за рубеж, возникают не из-за юридических вопросов, а из-за отсутствия достаточных денежных средств в пенсионной системе страны.

"Ни для кого не секрет, что выполнение социальных обязательств перед нетрудоспособными гражданами является одной из самых серьезных и объемных расходных статей нашего бюджета. Этим и объясняются попытки Пенсионного фонда любой ценой пытаться отказывать в выплатах пенсионерам, уехавшим на постоянное место жительства за рубеж, либо минимизировать подобные выплаты", - утверждает Евгений Корчаго.

По данным ПФР, на 31 декабря 2014 года количество получателей российских пенсий за рубежом составляло около 259 тыс. человек. Дефицит бюджета ПФР в 2015 году составил около 543,7 млрд рублей (1 доллар - примерно 68 руб.).