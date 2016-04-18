Лукашенко грозит разогнать правительство, если план развития Беларуси не будет выполнен

"В прошлом году мы договорились о развитии нашей страны в текущем году. Были поставлены конкретные задачи. Тогда мы договорились, что по полугодию дадим серьезную оценку работе соответствующих структур, прежде всего правительства, Национального банка, должностных лиц, в том числе губернаторов, по развитию Беларуси в этом году и выполнению доведенных заданий. Первая отсечка - первый квартал. Он прошел. Полугодие - это подведение итогов с соответствующими выводами", - отметил Александр Лукашенко, принимая 18 апреля отчет об итогах развития страны в первом квартале текущего года, передает БЕЛТА.

"Матрица задач для вертикали власти у меня на столе. Красным цветом обозначено то, что не исполнено. Синий цвет - успехи в выполнении плановых заданий. Эта матрица в целом в красном цвете. Хотелось бы услышать объяснения в связи с этим, - заявил президент. - У каждого перед глазами должен лежать план развития на этот год. Поэтому доложите, как он выполнен. Если плохо, то почему".

Читайте такжеУ Лукашенко заявили о готовности к "перезагрузке" отношений с ЕС и СШАГлава государства также отметил, что по сложившейся практике за те или иные проблемы принято винить правительство и губернаторов. Вместе с тем, считает Александр Лукашенко, серьезную долю ответственности должны нести и высшие должностные лица, которые имеют соответствующие широкие полномочия и статус. В этой связи президент подчеркнул, что при отсутствии положительной динамики и результатов им будут приниматься кадровые решения. "Это касается всех. У вас еще есть квартал для того, чтобы сгруппироваться и показать соответствующие результаты. Если нет, придут другие люди, которые должны этим заниматься. Поэтому собирайтесь вместе и действуйте. Если кто-то что-то не тянет, вносите немедленно предложения. Спрятаться за спину кого бы то ни было не получится", - заявил белорусский лидер.

Отдельно Лукашенко напомнил о роли Администрации президента как политического штаба президента по осуществлению главного контроля за работой различных государственных структур: "Все решения мною приняты. Ваша задача - четко и однозначно докладывать, что происходит и что будем делать. Не затягивая, не бюрократизируя ни один из процессов, не пропуская мимо ни одного из толковых предложений".