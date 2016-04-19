Впервые за восемь лет россияне стали тратить на еду более половины доходов

В феврале 2016 года россияне впервые за восемь лет потратили более 50% доходов на продукты питания. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте России, передает РБК.

«Доля продовольственных товаров, включая напитки, и табачных изделий впервые за восемь лет превысила долю непродовольственных товаров, составив в феврале 2016 года 50,1% и 49,9% объема розничной торговли товарами соответственно», — говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что устойчивая тенденция роста доли продовольствия в торговле отмечалась с января 2008 года. И впервые в феврале 2016 года показатель доли пищевых продуктов превысил долю непродовольственных товаров в розничной торговле, побив предыдущий рекорд доли продовольствия 49,6%, который был зафиксирован в мае 2009 года.

«Сейчас наметилась тенденция роста доли расходов населения на продукты питания, вполне логично отражая факт снижения реальных доходов... и роста бедности, — известно, что чем беднее домашнее хозяйство, тем большую часть бюджета оно тратит на продукты питания», — отмечают авторы доклада.

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Авторы исследования отмечают, что сокращение потребительской активности стало ответом на негативные явления в экономике. При этом в режим экономии вошли не только малообеспеченные, но и средние слои. По данным РАНХиГС, доля бедных россиян, которые стали экономить на товарах и услугах, в марте 2016 года выросла на 0,6 п. п. — до 89%, а доля представителей среднего класса увеличилась на 3,9 п. п. — до 79,3%.

При этом авторы доклада прогнозируют, что в течение года продукты могут увеличить долю в объеме расходов россиян. Среди причин, по их словам, продолжающееся сокращение реальных доходов населения и в связи с этим — первоочередное потребление товаров первой необходимости.