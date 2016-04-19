Гройсман намерен через месяц представить план проведения реформ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен через 30 дней представить оперативный план проведения реформ в стране.

Об этом он сказал в ходе заседания Национального совета реформ при президенте Украины.

"Я уверен в том, что задача, которую мы поставили в парламенте - за 30 дней сделать оперативный план проведения реформ, - мы его представим. В том числе на Совете реформ. Там четко будет определена ответственность, кто за что отвечает", - сказал Гройсман.

Ранее президент Петр Порошенко отмечал, что "львиная доля" реформ в Украине сконцентрирована в вопросах дерегуляции.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен радикально менять команды ключевых экономических министерств в правительстве, что позволит продолжить реформы и сохранить позитив, начатый и наработанный правительством Арсения Яценюка.