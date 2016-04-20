Гройсман считает недопустимой отсрочку нового закона о госслужбе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает недопустимой отсрочку вступления в силу с 1 мая нового закона о государственной службе и просит донести до народных депутатов, выступающих за отсрочку, его позицию.

Об этом глава правительства заявил на первом заседании нового состава Кабинета министров в среду.

"Никаких отсрочек быть не может. Этот закон принят, мы должны ввести его в действие. Понятно, что, как и в случае с любым новым законом, могут быть технические изменения. Возможно, но это уже будет по ходу введения в действие этого закона. Я бы просил эту информацию донести до народных депутатов, о недопустимости отсрочек", - сказал он.

Присутствовавший на заседании правительства глава Национального агентства по вопросам государственной службы Александр Ващенко отметил, что Кабмин выполнил все обязательства по подготовке к имплементации закона о госслужбе.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 19 апреля заявил, что закон о государственной службе нуждается в доработке.

Президент Украины в начале января подписал принятый Верховной Радой закон о государственной службе, который вступает в силу с 1 мая 2016 года.

Вступление в силу закона о реформе государственной службы позволит правительству вести переговоры с Еврокомиссией о создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским чиновникам.

Закон о госслужбе предусматривает, в частности, что госслужащие будут назначаться по конкурсу, а возможность министров влиять на кадровую политику министерства ограничивается.

Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив заявлял, что принятие закона о госслужбе было одним из требований для получения Украиной макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро от Европейского Союза.