Гройсман открыл мастер-класс

Первое заседание нового Кабинета министров, которое традиционно состоялось в среду, не приоткрыло завесу «тайны» конкретных планов Гройсмана по реформированию Украины. Ясность, вероятно, появится спустя месяц.

«Через 30 дней будет готов пошаговый план осуществления первоочередных реформ», - сказал премьер, добавив, что нужно ознакомиться с состоянием дел в стране. Затем до конца года будет разработана стратегия действий на ближайшую перспективу.

Встает вполне логичный вопрос – неужели человеку, который являлся 8 лет мэром передового в стране областного центра – Винницы, 4 года вице-президентом Ассоциации городов Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, почти год вице-премьер-министром, министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также 1,5 года спикером парламента необходимо время для понимания того, что происходит в Украине. Этот же вопрос можно отнести и к его подчиненным – они также знакомы с кабинетами на высшем уровне не понаслышке.

Правда, два конкретных шага Кабмин на первом своем заседании все же сделал – назначил главой «Укрзализныци» экс-руководителя железнодорожной компании Польши PKP Cargo Войцеха Бальчуна, а также руководителем «Укрпочты» Игоря Смилянского, менеджера американского офиса KPMG. Последнее назначение стало неожиданностью – ранее эксперты считали, что Гройсман оставит во главе «Укрпочты» Игоря Ткачука, которого СМИ называли креатурой премьера, но этому не суждено было сбыться. В принципе, кадровое решение – продолжение реформы бывшего правительства. Менеджеров рекомендовал утвердить Номинационный комитет при Минэкономразвития по результатам ранее проведенного конкурса. Кстати, Ткачук тоже принимал в нем участие.

Еще обсуждался вопрос цен и поставок лекарств. Премьер поручил Минздраву и Минэкономразвития разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки. Правда, непонятно, кто в здравоохранительном ведомстве будет этим заниматься – должность главы Минздрава до сих пор остается вакантной. Как пояснил Гройсман, очень тяжело найти компетентного человека. В кулуарах поговаривают, что уже более 15 потенциальных кандидатов отказались от этого кресла. Главный аргумент – все развалено до основания и не хочется нести ответственность за чужие грехи. Если же поручение касается первого зама министра здравоохранения Александры Павленко, которая возглавляет Минздрав после увольнения Александра Квиташвили, то 15 апреля Гройсман подверг резкой критике ее деятельность. Так что «лекарственный» вопрос пока завис в воздухе.

На заседании много говорили о таможне. До конца года Гройсман пообещал ее реформировать, что позволит вывести из тени миллиардные обороты - «в работе таможни присутствуют нарушения». Высказывались претензии и к Фискальной службе. Но при этом Гройсман еще не решил, стоит менять главу ГФС или нет. «Поживем – увидим», – сказал премьер.

То есть, посылы есть, но в целом конкретики нет никакой – опять «поживем – увидим». В принципе, выводы о планах нового премьера можно было бы сделать из программы правительства, которую принял парламент 14 апреля. Но, к сожалению, из этого документа, какими будут шаги Кабмина, понять трудно. Программа представляет собой не что иное, как набор лозунгов без конкретных экономический обоснований и расчетов, сроков и обязательств.

О том, каких изменений следует ждать в первую очередь, выводы можно сделать из заявлений Гройсмана, сделанных сразу же после его назначения премьером, которые он повторил на первом заседании Кабмина. Это – с новой силой борьба с коррупцией, продолжение сотрудничества с МВФ, очередное внесение изменений в Налоговый кодекс с введением моратория на дальнейшую его корректировку в течение 3-5 лет, реформа финансового и банковского секторов, анализ тарифообразования и системы субсидий, реформа газового и электроэнергетического рынков, реализация плана приватизации, продление моратория на продажу сельхозземель и разработка механизма поддержки агрокомплекса.

При этом премьер подчеркивал, что для достижения поставленных целей необходимо наладить взаимопонимание между Кабмином и парламентом. Удастся ли Гройсману выполнить свои обещания и чем они аукнутся для рядовых украинцев?

Налоги. Финансы

Эксперты считают, что главная проблема заключается в том, что реформы обещают, но без конкретизации.

«В объявленной программе правительства очень много хорошей декларации, желаний, но они не конкретизированы, поэтому есть проблемы в понимании адекватности задач и целей», - отметил в комментарии УНИАН директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

По его словам, относительно реформы финансового рынка прежде всего речь должна идти о стабилизации макроэкономической среды. Нужно, чтобы банковская система получила четкие сигналы от правительства для начала процесса расширения кредитования, причем основа для этого уже создана.

«Постепенно депозиты населения начинают возвращаться в банки. То есть, основа для дальнейших действий есть. Если банковская система увидит, что правила игры прозрачны, дают возможность получить позитивные финансовые результаты, то возобновление кредитования состоится, - сказал эксперт. - К основе относится и тот факт, что количество банков сократилось на треть по сравнению с началом 2014 года, но проблема в том, насколько рационально принималось решение по ликвидации тех или иных баков, о введении временной администрации. Но сейчас банковская система может рассматриваться как более устойчивая, по сравнению с двухгодичной давностью».

Между тем, Юрчишин подчеркивает, что хоть и есть островки для стабилизации ситуации, но как будут реализовываться задачи и насколько будут рациональными пути достижения цели, спрогнозировать невозможно.

Что касается обещанной Гройсманом налоговой реформы, то стоит напомнить, что Украина живет с новым Налоговым кодексом, по сути, всего квартал. Определенные результаты есть, и их можно назвать позитивными. К примеру, за первый квартал существенно выросли поступления от налогообложения физических лиц. Вероятнее всего, позитивную роль сыграли новые правила снижения ставки единого социального взноса. И на основе этого состоялись рост и некая детенизация заработных плат.

Но пока экономика не дает позитивных результатов, нельзя говорить о том, как ведут себя налогообложение и налоговые поступления в отношении предприятий, подчеркивает Юрчишин.

«Поэтому сейчас очень важно прекратить экспериментировать с различного сорта налоговыми схемами и манипуляциями, изменениями. Нужно сначала проанализировать, как работают налоговые изменения, в отношении которых в прошлом году было очень много споров, но на основе которых был, тем не менее, сформирован бюджет на текущий год. А чтобы изучить ситуацию, необходимо 2-3 квартала. Пока не было аналитики даже за первый квартал. Если сейчас начать новые налоговые эксперименты, то это может перечеркнуть задачи по стабилизации ситуации, о которых заявило правительство», - считает Юрчишин.

Для реализации обещанной Гройсманом реформы банковского рынка необходимо тесное сотрудничество Кабмина, Нацбанка и Верховной Рады. Но в этом властном треугольнике продолжаются конфронтации. К примеру, НБУ резко раскритиковал разработанную профильным комитетом ВР стратегию развития банковской системы до 2020 года. То есть, снова конфликт интересов вместо взаимопонимания.

«Что касается конфликтов власти, то, конечно, это будет происходить. Речь должна идти о координации действий по монетарной и фискальной политике и соответствующих решений. Этого, к сожалению, нет и в значительной мере из-за того, что руководство НБУ занимает странную позицию – по крайней мере, не помню ни одного рационального выступления Гонтаревой в Верховной Раде, которое было бы направлено на прояснение ситуации, одни популистские штампы, или агитация за пресловутое инфляционное таргетирование, которое никому ни о чем не говорило в том контексте», - отмечает Юрчишин.

Абсолютно точно - перед правительством Гройсмана стоит много вызовов. Но, скорее всего, от него не будут требовать мгновенных результатов, об этом пойдет речь в районе осени. Поэтому у нового Кабмина есть возможность оценить нынешнюю ситуацию и подготовить рациональную программу действий. Впереди – бюджетная резолюция, проект бюджета на 2017 год, в которых должны быть отражены основные направления экономического реформирования. Остается надеяться, что те полгода, которые есть в резерве у нового правительства, будут правильно использованы.

Тарифы

В первый день своего премьерства Гройсман заявил, что будет проведен полный аудит тарифообразования и системы субсидий. Новоназначенный министр энергетики Игорь Насалик добавил определенности – не исключил, что очередное повышение тарифов с 1 мая будет отложено, дескать, есть понимание, как это сделать. Эти высказывания верхов сразу же вызвали массу вопросов. Интересовало то, как на это отреагирует основной кредитор Украины – Международный валютный фонд, который уже высказывал недовольство по поводу переноса правительством Яценюка повышения тарифов для населения с 1 апреля до 75% от рыночной стоимости газа, что тормозило доведение тарифов до 100% рыночной цены топлива. А это обязательство закреплено за Украиной в меморандуме о сотрудничестве с Фондом и является обязательным условием для предоставления последующих траншей безальтернативной финансовой помощи.

Тарифную дискуссию свело на нет заявление Гройсмана после заседания правительства: «Есть обязательства, которые подписаны украинской стороной о том, что тарифы на газ будут 100% соответствовать стоимости. Другого пути просто нет». По его словам, правительство в поиске решения, «как правильно построить условия социальной справедливости».

А для этого нужно разобраться с расчетной и учетной системой в ЖКХ, которая на сегодня выгодна исключительна частникам-монополистам. Одолеет ли Гройсман эту проблему, остается вопросом.

Но премьер заверил, что Кабинет министров найдет «компенсаторные вещи», которые могли бы урегулировать этот вопрос.

Помочь Гройсману разобраться в ситуации могут и украинцы. В законе о природных монополиях предусмотрен режим общественных слушаний при обсуждении особо важных вопросов, к которым, конечно, относится и тарифный. Но, к сожалению, порядок проведения таких слушаний на законодательном уровне «случайно» не прописан. Может, власть исправит эту ошибку.

Реформирование энергетического рынка

Реформу газового рынка, которая является обязательством по Соглашению об ассоциации с ЕС и в рамках членства Украины в Европейском энергетическом сообществе, новое правительство продолжит. Эта реформа является по сути имплементацией Третьего энергетического пакета ЕС, который призван разделить бизнес по добыче и транспортировке энергоносителей, что обеспечит более высокий уровень конкуренции на рынке, а это, в свою очередь, снизит цены для конечных потребителей - как для населения, так и для субъектов экономической деятельности. То есть, для украинцев эта реформа имеет огромное значение и ее можно только приветствовать. Смущает одно - Насалик пообещал реализовать задуманное в кратчайшие сроки.

«Странно, что не уточняется, какие сроки являются кратчайшими. Считаю кратчайшим срок – 1,5-2 года. Если это будет сделано – слава Богу. Очень надеюсь, что Команда Коболева (главы «Нафтогаза» – УНИАН), которая реально занимается данным вопросом и является очень профессиональной, продолжит работать над этим. И ей не будут мешать, как минимум. Европа прошла этот путь лет за 16 – столько времени занял процесс разделения и принятия профильных директив. И еще 2-3 года длился дискуссионно-подготовительный период. Эйфория от того, что назначили на позицию в правительстве, не дает оснований посылать те сигналы, которые не будут реализованы», - отметил в комментарии УНИАН эксперт по энергетическим вопросам Александр Харченко.

Интересная ситуация получилась с реформой рынка электроэнергетики, которая никак не может заработать из-за непринятия парламентом соответствующего закона. А добиться реформой хотят действительной конкуренции на рынке, реальных, экономически обоснованных цен на электроэнергию для конечных потребителей.

Насалик 15 апреля заявил, что законопроект нужно пересмотреть. Он отозван, поскольку готовил его предыдущий состав Кабинета министров.

Но уже 20 апреля Насалик сообщил, что Кабинет министров повторно направил документ в Верховную Раду со ссылкой на то, что «законопроект уже рассматривался на комитете и получил положительный вывод».

Так вот, документ был отозван, потому что парламентарии его не проголосовали, а вот то, что в документ не вносились поправки, так это большой плюс.

«Законопроект уже этак раза 4 переписывался. Ситуация очень простая – закон сложный, профессиональный документ, который, честно говоря, многие в принципе не понимают. Он, как и все остальные законы, которые не были проголосованы парламентом, естественно, отозван, согласно регламенту Верховной Рады. Но я очень надеюсь, что нас не ожидает еще один безумный раунд попытки переписать его. Тем более, что все переписывания на самом деле абсолютно не меняют модель, которая была проголосована еще в ноябре 2013 года», - отметил Харченко.

То есть, то, что рекламируют сейчас новые министры в отношении энергетических реформ, давным-давно было начато, и никаких суперсдвигов ожидать в ближайшее время не стоит.

«Мне кажется, что, действительно, ожидать каких-то мега-мега изменений не нужно. Очень надеюсь, что все вовремя придут в чувства. Поток создания новоназначенных чиновников свидетельствует, к сожалению, о том, что они, мягко говоря, назначены для них самих неожиданно. И они делают заявления, которые им изрядно могут быть потом неполезны», - подчеркнул Харченко.

Приватизация

Кабмин Яценюка планировал начать в 2016 году масштабную приватизацию, которая сопровождалась бы не только продажей активов, но и усовершенствованием законодательства в этой сфере и сокращением не подлежащих продаже предприятий до нескольких сотен против нынешних 2 тысяч. Смена правительства не повлияет на приватизационный процесс. Гройсман заявил, что он его продолжит, приватизация будет прозрачной, продадут максимальное количество предприятий. Вместе с тем, Гройсман отказался назвать сроки приватизации. «Сроки - это дискуссия. Но я считаю, чем быстрее, тем лучше», - сказал он.

«Проведение масштабной приватизации не зависит от желания Гройсмана. Ситуация экономическая в стране такая, что провести приватизацию в задуманном виде не получится - когда рынок упал до нуля, когда в стране ничто ничего не стоит, потому что цены на минимуме, когда из страны бегут инвесторы, то о какой нормальной приватизации можно говорить. Можно, конечно, продать за бесценок. Но зачем это делать себе в ущерб. По плану приватизации – за год нужно продать на 20 млрд грн – 300 объектов. Любой эксперт скажет, что это – не продажа, это – раздача за копейки. Но тогда непонятно, какие цели ставит перед собой правительство», - отметил в комментарии УНИАН экс-глава Фонда госимущества Александр Бондарь.

***Поступления в госбюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 млн грн, что в 3 раза ниже аналогичного показателя 2014 года, и равняется 0,09% от установленного на прошлый год плана - 17 млрд грн. В 2016 году планируется направить в госбюджет от приватизации 17,1 млрд грн. Глава Фонда госимущества Игорь Билоус ранее заявлял, что ведомство планирует в этом году перечислить около 20 млрд грн в бюджет. Поступления в госбюджет от приватизации по итогам января-марта 2016 года составили 24,32 млн грн, что в 4,3 раза ниже аналогичного показателя 2015 года. В январе-марте 2016 года ФГИУ через фондовые биржи выставил 42 пакета акций 39 акционерных обществ общей номинальной стоимостью 322,4 млн грн, а продал на общую сумму 7,54 млн грн.

Между тем, уже в новом формате Министерство экономического развития и торговли в пятый раз подало в парламент законопроект, сокращающий вдвое список запрещенных к приватизации государственных предприятий - до 705.

«Какое вообще этот список имеет отношение к успешной приватизации. Продайте хоть то, что разрешено. Правительство опять ставит задачи, которые не в состоянии провести через парламент, а потом снова заявит, что из-за депутатов не может ничего сделать. Была бы политическая воля и нормальная экономическая ситуация, то распродали бы то, что можно, а потом разблокировали бы то, что запрещено к продаже. Но делается все наоборот, -считает Бондарь. - Чтобы провести масштабную приватизацию и успешно после такой, как у нас сейчас, разрухи, нужно готовиться, как минимум, несколько лет. Пока у нас даже не готовы те институты, которые способны осуществлять нормальную продажу предприятий – биржевая и банковская системы, да и сам рынок отсутствует – никто ничего не покупает».

Крупные компании, находящиеся в госсобственности и управлении органов власти, где всегда имеет место политическая составляющая, - источники доходов не госбюджета, а политических кланов, являются рассадником коррупции. Чтобы ситуацию переломить, приватизация таких предприятий необходима. Возможно, момент неподходящий в виду макроэкономической ситуации в стране, но все можно рассчитать и сделать по максимуму верно. Теперь за процесс ответит Гройсман.

Борьба с коррупцией

Запад заверил, что готов сотрудничать с правительством Гройсмана. Но при этом настоятельно советует не сворачивать с пути начатых прошлым Кабмином реформ и активизировать борьбу с коррупцией. Новый премьер заверил, что именно так и сделает.

«Я хочу присягнуть в том, что это правительство будет нетерпимо к коррупции, будет ответственно относиться к тем задачам, которые стоят перед Украинским государством, буду все делать, чтобы обеспечить стабилизацию нашего государства», - заверил Гройсман. Как добиться победы над коррупцией?

«Если говорить о цели профессионально, то борьба с коррупцией – это ряд шагов, которые могут принести существенный результат. В первую очередь – повышение зарплат чиновникам, ведь они не могут работать эффективно за 2 тысячи гривен – какая у них может быть мотивация. И посмотрим, насколько Гройсман начнет с себя и честно обозначит – у меня как у главного топ-менеджера государства зарплата должна быть такой-то», - считает экс-народный депутат Егор Фирсов.

*** Своим последним распоряжением на посту председателя Верховной Рады Владимир Гройсман втрое повысил зарплату депутатам - с 6400 грн (около 250 долларов) до 17 650 грн (700 долларов по текущему курсу). На этом настаивали депутаты, которые считали, что низкий оклад является причиной поглощения коррупцией депутатского корпуса. Кроме того, Гройсман отменил свое же распоряжение, которым зарплаты депутатов устанавливались на уровне должностного оклада без доплат и надбавок.

Кроме того, по его мнению, нужно сократить очень большую часть госаппарата, лишних госорганов, которые мешают стране развиваться. Они достались нам либо из советского прошлого, либо мы их наплодили из-за своей некомпетентности или устраивая «своих». Поэтому борьбу с коррупцией Кабмин должен начать с масштабной чистки госаппарата, на содержание которого тратятся бюджетные деньги, а это – налоги с граждан. Нельзя жить по-новому со старыми чиновниками. Необходима их переаттестация. «Нужно признать, что это – непопулярная реформа, но она необходима, поскольку качественный государственный аппарат как сервис для людей иначе не построить», - подчеркивает Фирсов.

Перед Кабмином стоит еще одна задача – тотальная дерегуляция, отмена лишних лицензий, разрешений. Их число уже сократили, но недостаточно. «А там, где государство соприкасается с частным бизнесом, там и создается место для коррупции. Нам нужно до минимума сократить госструктуры, чтобы ликвидировать эту проблему», - считает Фирсов.

По его мнению, сомнительно, чтобы у Гройсмана все получилось - в силу сложившейся коалиции у него нет опоры в парламенте, а значит, у правительства будут сложности.

Искоренение коррупции, которая досталась Украине в наследство от СССР и более 20 лет «не беспокоила» власти, не может состояться в одно мгновение. Впереди много работы, как с ней справится правительство Гройсмана? Как говорит он сам - "поживем - увидим".

Нана Черная (УНИАН)