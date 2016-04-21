Автор "польского экономического чуда" будет советовать Гройсману, как реформировать Украину

В группу экспертов по поддержке реформ, формируемую при Кабинете министров, войдет экс-вице-премьер-министр Польши, автор «польского экономического чуда» Лешек Бальцерович.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с Европейским комиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом.

«В правительстве создана группа международных советников во главе с бывшим вице-премьер-министром и министром финансов Словакии Иваном Миклошем при участии бывшего вице-премьер-министра Польши Лешека Бальцеровича», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Премьер подчеркнул, что созданный Кабмин сосредоточен на укреплении сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, и в течение месяца будет сформирован оперативный план реформ, в котором будут отражены задачи по изменениям на таможне, в налоговой сфере, в госуправлении, судебной системе.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля текущего года в результате длительных переговоров Верховная Рада сформировала новую парламентскую коалицию и новый состав правительства. Его приоритетными задачами были определены: поддержание макроэкономической стабильности, восстановление отношений с ключевыми кредиторами, а также продолжение начатых правительством Арсения Яценюка реформ.