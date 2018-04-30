Баланс недели: первый Кабмин, польский "рокер" в Укрзализныце и послабления для гривни

После двухмесячного политического кризиса, ознаменовавшегося отставкой правительства Арсения Яценюка, новый состав Кабинета министров во главе с давним соратником президента Владимиром Гройсманом приступил к работе.

На заседании Национального совета реформ во вторник, 19 апреля, глава правительства получил от Администрации президента план работы на первые 100 дней – подробную понедельную дорожную карту конкретных действий.

По словам заместителя главы АП Дмитрия Шимкива, приоритетными для правительства в Администрации видят вопросы макрофинансовой стабильности, децентрализации, дерегуляции, борьбы с коррупцией, реформы полиции и государственной службы.

Между тем, сам Гройсман назвал приоритетными реформы, которые дадут возможность улучшить бизнес-среду в стране. При этом он подчеркнул, что в правительстве хорошо знают существующие проблемы - в сфере налогового законодательства, в таможенном регулировании и работе контролирующих органов.

«Мы до конца этого года предложим среднесрочный план действий, конкретный и четкий, который позволит прогнозировать действия власти и прогнозировать то, как ситуация дальше будет развиваться. Наша задача - стабилизировать ситуацию, обеспечить макрофинансовую стабильность, чтобы прийти к позиции, в которой Украина сможет продемонстрировать экономический рост. Также нам нужно урегулировать вопросы социальной защиты и обеспечить социальную справедливость», - сказал премьер.

Определение основных приоритетов работы нового правительства на минувшей неделе плавно перетекло в первое заседание, на котором члены Кабмина рассматривали кадровые назначения в важнейших государственных компаниях – «Укрзализныце» и «Укрпочте».

Ранее Номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли, на тот момент возглавляемом Айварасом Абромавичусом, определился с кандидатурами на вакантные должности глав госкомпаний и рекомендовал их назначение правительству.

В частности, главой «Укрзализныци» комитет предложил назначить экс-руководителя Польских железных дорог Войцеха Бальчуна, а руководителем «Укрпочты» - экс-сотрудника американского офиса одной из ведущих мировых аудиторских компаний KPMG Игоря Смилянского.

«За последние 10 недель нам удалось завершить важные дела - выбрать директоров на трех госпредприятиях – «Укрпочте», «Укрзализныце» и заводе «Электротяжмаш». Дело нового правительства - утвердить этих новых менеджеров на должности как можно быстрее. Это станет лакмусовой бумажкой направленности на реформы, а также - шансом для нового премьер-министра показать свое желание убрать коррупционные интересы из госкомпаний», - отметил уже экс-министр Абромавичус.

Учитывая историю скандалов с назначением глав ключевых государственных компаний, ожидания успешного назначения отобранных на прозрачном конкурсе кандидатов были невысокими.

Тем не менее, новый состав Кабмина единогласно поддержал утверждение Бальчуна и Смилянского в должностях, что вызвало одобрение как экспертного сообщества, так и автора реформы госкомпаний Абромавичуса, призвавшего правительство не останавливаться на достигнутом, назначив также нового главу харьковской машиностроительной компании «Электротяжмаш» и разблокировав кадровые конкурсы в «Укрспирте» и «Центрэнерго».

Кроме того, на первом заседании правительство направило на рассмотрение Верховной Радой три законопроекта о реформе таможни. Первый из них касается увеличения количества заместителей в центральных органах исполнительной власти, второй - изменений в Таможенный кодекс по организации территориальных органов Государственной фискальной службы, третий - минимизации влияния администрирования налогов на доходы государственного бюджета.

«Это - три проекта законов, которые были отозваны из Верховной Рады в связи с изменением состава правительства. Они касаются реформы Государственной фискальной службы. Они необходимы для возобновления сотрудничества с МВФ», - пояснил министр финансов Александр Данилюк, представляя законопроекты.

Данилюк подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является одним из ключевых приоритетов работы Минфина, отметив при этом важность налоговой реформы и сокращения дефицита госбюджета.

Видимо в связи с тем, что доходы бюджета состоят из налоговых поступлений, премьер-министр Гройсман поручил правоохранительным органам разобраться с информацией о наличии у нового главы Минфина офшорных компаний, не указанных в его декларации. Сам Данилюк, который ранее отрицал занятие предпринимательской деятельностью с 2010 года, изменил свою декларацию, внеся в нее 2 компании, зарегистрированные на Кипре, и 1 - на Каймановых островах.

«Я вношу изменения в свою декларацию, и хочу принести свои извинения обществу - все эти данные должны были быть корректно задекларированы мной «с первой попытки». Я не занимался бизнесом с момента переезда в Украину в 2010 году, а поэтому не имел и не имею конфликта интересов во время пребывания на госслужбе. Но, согласно полученной информации, я до сих пор остался формально директором в трех компаниях - две компании на Кипре и одна на Каймановых островах. Они входили в группу компаний, которой я руководил как один из директоров - то есть, как наемный менеджер, действовавший в интересах инвесторов. Я дал инструкции по выводу меня из руководящих должностей - и мои бывшие партнеры вместе с юристами завершают соответствующие процедуры», - прокомментировал Данилюк сложившуюся ситуацию.

Череда офшорных скандалов, коснувшаяся украинских государственных деятелей, на минувшей неделе увенчалась обещанием конструктива - президент Петр Порошенко, также являющийся собственником офшоров, пообещал в рамках рабочей группы с привлечением международных экспертов до июня внести в Верховную Раду законодательные инициативы по деофшоризации.

Возвращение же украинского капитала в налоговую юрисдикцию на исторической родине, что должно стать логичным результатом деофшоризации, может оказать огромную поддержку как макрофинансовой стабильности, так и возобновлению экономического развития страны. И эта поддержка, со всей вероятностью, может стать более значимой, чем кредиты МВФ.

Кредитная помощь: МВФ готов к сотрудничеству

Пока украинский политикум находился в двухмесячном кризисе из-за перипетий с назначением нового правительства, основной кредитор Украины - Международный валютный фонд приостановил сотрудничество со нашей страной. Основным условием возобновления сотрудничества является достижение политической стабильности. При этом назначение нового правительства и формирование коалиции де-факто поставили точку в политическом кризисе, и новости от МВФ не заставили себя долго ждать.

Глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что миссия Фонда готова вернуться в Украину в ближайшее время.

«Я встречалась в Вашингтоне с Кристин Лагард (директор-распорядитель Фонда), Всемирным банком. Могу вам сказать, что миссия МВФ настроена приехать в Украину как можно скорее», - сказала она.

Данилюк заявил о готовности Украины принять миссию основного кредитора, а первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив подчеркнул, что очередной транш в 1,7 млрд долл. украинские власти намерены получить до конца июня.

«Состоялось заседание рабочей группы, где присутствовали Минфин и Минэкономики, была проговорена структура коммуникации (с Фондом). Есть определенная временная линейка по выполнению поручений, включая подготовку законопроектов, по принятию законопроектов в Верховной Раде. Видимо, потом будет проведена скайп-конференция с МВФ, мы получим дополнительные принципы формирования позиции Минфина, Минэкономики, и других министерств. Потом мы все это изложим на бумаге и проинформируем. Это займет какое-то время, но мы хотим сделать это в ближайшее время. Это должно быть сделано до 1 мая, премьер четко поставил задачу, и получить решение по траншу до конца июня», - сказал Кубив.

По словам замглавы Администрации президента Шимкива, Украина должна завершить всю законодательную работу, необходимую для получения международной финансовой помощи, до конца мая.

«Что касается сотрудничества с МВФ - нам необходимо принять 19 законопроектов. Их принятие открывает путь для очередного транша от Фонда в размере 1,7 млрд долл., а также дополнительных гарантий правительства США на 1 млрд долл. Что касается сотрудничества с ЕС - на кону 105 млн евро в рамках третьего транша макрофинансовой помощи. Для этого необходимо принять 5 законопроектов», - сказал он.

При этом Шимкив подчеркнул, что наша страна в 2016 году в общей сложности рассчитывает получить от МВФ 5,5 млрд долл., для чего необходимо подготовить и принять 129 законов.

Как отметил чиновник, украинская сторона, в свою очередь, хотела бы пересмотреть условия программы расширенного финансирования от МВФ, однако Фонд не готов их менять.

В конечном итоге премьер-министр Гройсман признал безальтернативность реформ, предусмотренных действующей программой кредитования.

«С МВФ есть соглашение, которое подписано. Оно предполагает ряд задач, которые надо выполнить. Правительство добросовестно выполнит эти задачи и обязательства, которые были взяты», - отметил премьер.

Учитывая большой объем долгов перед внешними кредиторами, погашение которых, по данным Минфина, в 2018-2020 годах потребует 18 млрд долл., продолжение программ сотрудничества с международными донорами, а также заимствования на внешних рынках не имеют альтернативы.

«По опыту других стран, погашение подобного объема долгов возможно путем привлечения средств на внешних рынках заимствований», - сказал Данилюк.

Таким образом, долговая нагрузка и необходимость реформ выглядят ключевым стимулом для активизации украинских исполнительных и законодательных властей, однако взаимодействие между Кабмином и Верховной Радой, похоже, не продемонстрирует значительного прогресса.

«Новому правительству получить поддержку парламента будет намного сложнее, чем предыдущему», - считает Шимкив.

Нацбанк ослабляет монетарные тиски

Несмотря на политическую турбулентность, макрофинансовая ситуация в Украине в последнее время демонстрирует признаки стабильности, а курс национальной валюты продолжает укрепляться. На этом позитивном фоне формирование нового правительства, открывающее путь для дальнейшего сотрудничества с МВФ, дало возможность Национальному банку смягчить монетарную политику.

Правление Нацбанка приняло решение с 22 апреля снизить учетную ставку на 3 п.п. – до 19% годовых с 22% годовых, что означает удешевление заемных финансовых ресурсов в украинской экономике.

Как сообщили в Национальном банке, решение о либерализации монетарной политики принято в связи с продолжающимся трендом снижения потребительской инфляции, которая по итогам первого квартала текущего года замедлилась до 1,6%, что даже ниже ожиданий регулятора.

«Риски для более высокой инфляции по сравнению с целевыми показателями, сдерживающие смягчение монетарной политики в первом квартале, со времени предыдущего заседания правления НБУ по монетарным вопросам существенно ослабли», - сказала в ходе брифинга глава НБУ Валерия Гонтарева.

По мнению главного экономиста «Альфа-Банка» (Украина) Алексея Блинова, решение Национального банка со временем приведет к снижению банковских ставок по депозитам и кредитам, но при этом не должно спровоцировать снижение курса гривни.

«С точки зрения валютного курса, снижение учетной ставки является не причиной, а следствием. Ведь в связи с очевидным замедлением инфляции НБУ мог снизить учетную ставку на 1-2 процентных пункта уже на предыдущем заседании 3 марта, однако из-за высокой волатильности валютного рынка в тот момент решил выждать еще полтора месяца», - отметил он.

Кроме снижения ставки, НБУ также анонсировал либерализацию валютного рынка после возобновления сотрудничества с МВФ.

«Правление Национального банка Украины считает, что текущие экономические условия и баланс рисков позволяют продолжить либерализацию валютного рынка после возобновления сотрудничества с МВФ», - сказала глава регулятора Валерия Гонтарева.

В частности, валютная либерализация коснется отмены запрета на репатриацию дивидендов по результатам оценки объемов дивидендов к выплате.

«После получения информации о планируемом объеме выплаты дивидендов, НБУ определит график их осуществления. При этом воспользоваться этой возможностью клиенты банков смогут только после завершения второго пересмотра программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом», - пояснила Гонтарева.

Кроме этого, регулятор сохранил прогноз роста экономики в текущем году на уровне 1,1%, инфляции - 12%.

Экономического позитива на минувшей неделе добавила и статистика роста промышленного производства - в марте оно выросло на 4,8%, продолжив тренд, начавшийся в феврале, когда промпроизводство увеличилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост был зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – в 1,6 раза, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 26,6%, добыче каменного и бурого угля – на 25,9%, металлургии – на 19,1%.

Таким образом, экономическая статистика, в отличие от политической обстановки, говорит о начале позитивного тренда, который является результатом реформ, проводимых предыдущим правительством. У нового Кабмина в руках находится достаточно рычагов для поддержки экономического роста, которыми необходимо лишь правильно воспользоваться.

Максим Шевченко (УНИАН)