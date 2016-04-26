В России готовят налоговые новшества для иностранного кино

В Госдуму России внесен законопроект, который вводит прогрессивную шкалу налогообложения на прокат иностранных фильмов, передает РИА "Новости".

Согласно законопроекту, фильмы иностранных прокатчиков, компаний и их филиалов будут облагаться по ставкам налога на прибыль в зависимости от количества кинозалов, в которых идет показ фильма. Так, если фильм идет в 80-100% кинозалов по стране, то ставка составит 20%, если в 60-80% кинозалов — ставка 15%, при показе в 40-60% кинозалов — ставка 10%, в 20-40% кинозалов — ставка 5%, а в менее 20% кинозалов ставка составит 0%.

Читайте такжеForbes: Экономический кризис в России продолжается; информацию о состоянии рынка получить все труднееТаким образом, развлекательные фильмы иностранного производства, имеющие существенные объемы тиражей в РФ, будут облагаться повышенной налоговой ставкой, доходы же от редких фильмов, распространяемых в меньших количествах, будут облагаться по более низкой налоговой ставке или же вообще не подлежать налогообложению, поясняют авторы документа.

Доходы, получаемые от вышеуказанного налогообложения, предлагается направлять, прежде всего, в Фонд кино при правительстве РФ на поддержку и финансирование фильмов отечественного производства, отмечается в сопроводительных документах.

Как пишут авторы законопроекта, в последние годы не раз поднимался вопрос о введении квот для российской кинематографической продукции в кинотеатрах наподобие мер, применяемых во Франции.

Инициаторы документа полагают, что предлагаемые меры

позволят развиваться кинотеатрам, не ограничивая показ высокохудожественных, но более редких в части распространения фильмов, окажут существенную поддержку и определят преимущественное положение для отечественного кинопроизводства в сравнении с крупными иностранными кинокомпаниями, а также позволят существенно сократить бюджетные расходы в части финансирования отечественной кинематографии.