Заработал в новом режиме портал открытых данных Рады: все о законопроектах, пленарных заседаниях, депутатах

Аппарат Верховной Рады и гражданская сеть "ОПОРА" при поддержке Программы развития ООН в Украине разработали обновленный онлайн-портал открытых данных парламента opendata.rada.gov.ua, который в открытом доступе содержит информацию о законопроектах, пленарных заседаниях, народных депутатах Украины, сообщается в официальном пресс-релизе организации "ОПОРА".

"26 апреля в Киеве был презентован обновленный портал открытых данных Верховной Рады Украины... На основе этих данных можно создавать аналитические продукты и веб-инструменты, которые бы предоставляли информацию о работе парламента в максимально доступном виде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что публикация информации в формате открытых данных существенно упростит работу веб-разработчиков и аналитиков, которые с ними работают.

Согласно сообщению, на сегодняшний день обновленный портал opendata.rada.gov.ua содержит более 110 базовых наборов данных о нормативно-правовой базе, пленарных заседаниях парламента, финансово-хозяйственной деятельности и об организационной структуре Аппарата Верховной Рады Украины. Кроме того, согласно данным общественной сети "ОПОРА", в будущем на портале может быть загружена информация о парламентских комитетах, а также петиции, депутатские обращения и запросы, поправки к законопроектам и другая общественно важная информации о деятельности Верховной Рады.

Согласно пресс-релизу, вся информация, размещенная на портале, будет регулярно обновляться.

В настоящее время гражданская сеть "ОПОРА" при поддержке Программы развития ООН в Украине планирует провести серию презентаций и курсов в городах Украины по обучению населения работе с порталом opendata.rada.gov.ua, а также конкурс по написанию аналитических материалов на основе открытых парламентских данных.

По данным "ОПОРЫ", программно-техническую поддержку портала будет осуществлять Управление компьютеризированных систем парламента. Также сообщается, что в будущем создатели планируют интегрировать обновленный портал Верховной Рады с единым национальным порталом открытых данных Data.gov.ua.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года общественная организация SocialBoost запустила национальный портал открытых данных Data.gov.ua, на котором будут публиковаться открытые данные украинских государственных органов.

В прошлом году Кабинет министров Украины заявил о намерении до 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон об единой системе электронного взаимодействия.