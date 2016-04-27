Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Азии

Основатель и председатель совета директоров китайского гиганта интернет-продаж Alibaba Group Джек Ма стал самым богатым человеком Азии, сообщает Bloomberg. Состояние Ма выросло на $4,3 млрд до $33,3 млрд.

На второе место с состоянием в $32,7 млрд опустился основатель девелопмент-группы Dalian Wanda Ван Цзяньлинь.

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Третье место среди богатейших людей Азии занял гонконгский предприниматель Ли Кашин, его состояние составило $29,5 млрд, передает Gazeta.ru.

Ранее стало известно, что Alibaba стал крупнейшим ритейлером в мире.