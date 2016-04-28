Путин нашел виновных в срыве первого запуска ракеты с космодрома "Восточный"

Президент России Владимир Путин объявил выговор вице-премьеру, курирующему космическую отрасль, Дмитрию Рогозину и строгий выговор главе "Роскосмоса" Игорю Комарову, сообщает "Коммерсант".

Причиной послужил сбой, который привел к отмене пуска ракеты «Союз» с космодрома "Восточный". Президент устроил им разнос — не из-за сбоя, а из-за его причины: случившееся оказалось примером идеального разгильдяйства.

Владимир Путин также объявил постановление о неполном служебном соответствии гендиректору НПО автоматики Леониду Шалимову, с предприятия которого в Екатеринбурге был получен кабель, сигнал от которого о неисправности получила автоматика, что привело к срыву запуска.

Как сообщал УНИАН, первый запуск с космодрома "Восточный" должны были выполнить 27 апреля в 05:01 (мск). Трехступенчатая ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Волга" должна была вывести на орбиту космический аппарат "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218.

За полторы минуты до старта запуск перенесли. Это объяснили техническими проблемами. Сбой зафиксировала автоматическая система: оказался поврежден прибор, который отвечает за включение и выключение двигателей, отделение ступеней и направление полета. Запуск ракеты со второй попытки провели 28 апреля.