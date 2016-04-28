В России хотят повысить пенсионный возраст до 65 лет и для женщин, и для мужчин

Министерство финансов РФ подготовило изменения в пенсионную систему России, которые касаются таких составляющих: тарифов, правил выплаты и индексации пенсий, компенсации из бюджета льготных страховых тарифов, а также отмены обязательности накопительных взносов и их перевода в квазидобровольный формат, пишут «Ведомости».

Читайте такжеПутин заморозил пенсии россиян еще на год

Передачу сбора страховых взносов Налоговой службе Минфин предлагает совместить с реформой тарифной политики. Предлагается установить единый тариф социального страхования и взимать его со всей зарплаты. Минфин предлагает сократить индексацию пенсий на 2017 год, не уточняя насколько. Ведомство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин — с шагом 6–12 месяцев в год.

Нужно также отказаться от выплаты пенсии работающим пенсионерам, считают в Минфине. Такая практика существовала в советский период, и не противоречит конвенции Международной организации труда.

Также Минфин предлагает не выплачивать досрочные пенсии тем, кто имеет на них право из-за работы на вредных и опасных производствах. Досрочникам-бюджетникам — педагогическим, медицинским, творческим работникам — предлагается постепенно повысить необходимый для установления досрочной пенсии стаж, чтобы он совпадал с общеустановленным пенсионным возрастом.

Читайте такжеРоссияне за год потеряли $3 миллиарда пенсионных накоплений

Еще одно предложение Минфина РФ — отменить обязательность накопительного компонента и перевести его из системы обязательного пенсионного страхования в квазидобровольное. Перейти на добровольный принцип накопительных взносов Минфин предлагает с 2019 года, сроки внедрения остальных новшеств в письме не указаны.