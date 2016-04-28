Гройсман хочет изменить систему принятия государственных решений в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает изменить систему принятия государственных решений, поскольку действующие правила государственной службы не позволяют развивать экономику и восстанавливать социальную справедливость.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом Гройсман сказал в ходе встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса при участии президента Украины Петра Порошенко.

«Та система, которая есть сегодня, - не жизнеспособна. Мы не сможем вырабатывать никаких эффективных решений, не сможем возрождать национальную экономику, восстанавливать социальную справедливость, заботиться о тех, кому трудно, мы не сможем создавать новые рабочие места, если мы не изменим систему принятия решений», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Он обратил внимание, что большинство барьеров и препятствий в работе бизнеса были созданы непосредственно властью, желавшей поставить всех в зависимость, в том числе путем использования механизмов таможни, налоговой и других контролирующих инспекций. А между тем, качество госуправления должно быть другим - понятным и открытым. Это, по словам премьера, касается и работы фискальных служб, и процессов приватизации, и управления госпредприятиями, и работы судебной системы.

При этом Гройсман заверил, что правительство будет открытым и публичным, будет работать над разработкой решений совместно с экспертной средой, обществом и представителями бизнеса. «Мы будем принимать государственные решения, чтобы менять ситуацию в стране, - отметил Гройсман. - Нам надо побеждать врага успехом, внутренним нашим успехом, и не только врага. Надо побеждать нашим успехом все те негативные вещи, которые, к сожалению, накопились».

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Как сообщал УНИАН, с 1 мая в Украине вступает в силу новый закон о Государственной службе, предполагающий изменение механизмов назначения чиновников, их работы, а также вводит положение об обязательном декларировании расходов и доходов чиновников в электронном виде.